Gazprom amenință Ucraina cu oprirea gazelor

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gazprom va opri livrările de gaze naturale spre Ucraina dacă nu va fi achitată datoria de 1,95 miliarde de dolari până luni, a avertizat joi directorul general al companiei ruse, Alexei Miller, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro.'Dacă Ucraina nu va plăti o parte din factura la gazele naturale, atunci livrările către Ucraina vor fi zero', a spus șeful Gazprom la televiziunea rusă.De asemenea, Miller a afirmat că Bulgaria nu a anunțat Gazprom de nicio suspendare a lucrărilor la gazoductul South Stream prin care vor fi livrate gaze naturale din Rusia spre Europa, iar proiectul este încă în desfășurare.Premierul bulgar Plamen Oreșarski a ordonat duminică suspendarea lucrărilor în cadrul proiectului de gazoduct South Stream în scopul unor consultări cu oficiali ai Comisiei Europene. În 2 iunie, Comisia Europeană și-a anunțat intenția de a suspenda punerea în aplicare a proiectului South Stream în țările UE, în primul rând în Bulgaria.Miercuri, autoritățile ucrainene au anunțat că au respins o propunere venită de la Moscova referitoare la reducerea cu 20% a prețului pentru gazele naturale rusești și, totodată, au avertizat că nu își vor plăti datoriile până când nu se va ajunge la un acord cu privire la preț.Comentariile făcute de premierul și ministrul ucrainean al Energiei arată în mod clar că Kievul nu și-a modificat poziția în cursul negocierilor cu Moscova, în pofida amenințării unei întreruperi a livrărilor de gaze naturale rusești destinate Ucrainei dacă nu se va ajunge la un acord, un scenariu care riscă să afecteze și livrările spre Europa.Premierul ucrainean Arseni Iațeniuk a precizat că Ucraina se așteaptă la modificarea termenilor contractului încheiat de compania energetică ucraineană Naftogaz cu grupul rus Gazprom și a cerut ca Ucraina să plătească prețul pieței pentru gazele naturale care îi sunt livrate.'Rusia ne-a oferit o reducere de preț de 100 de dolari pentru 1.000 de metri cubi. Poziția noastră rămâne aceeași: rescriem întregul contract și obținem prețul pieței' a spus Iațeniuk.Ucraina vrea să modifice un contract din 2009 care obligă Kievul să cumpere un volum fix de gaze naturale, indiferent dacă are sau nu nevoie de întreaga cantitate, la un preț de 485 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, cel mai mare plătit de orice client al Gazprom din Europa.În schimb, Gazprom insistă însă asupra rambursării de către Ucraina a întregii sale datorii pentru gazele naturale livrate până acum, datorie care se ridică la 4,5 miliarde de dolari, și amenință să treacă la un regim de plată în avans pentru livrările către Kiev, ceea ce înseamnă o eventuală întrerupere a aprovizionării Ucrainei cu riscul de a o perturba pe cea a UE.Gazprom a prelungit, până pe 16 iunie, termenul limită până la care Ucraina trebuie să-și achite datoriile pentru gazele naturale livrate. Precedentul termen limită a expirat marți la ora 6,00 GMT.Dacă Rusia întrerupe livrările de gaze pentru Ucraina ar putea apărea întreruperi și în livrările destinate Uniunii Europene.Grupul rus Gazprom, cel mai mare producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei și jumătate din aceste livrări trec prin Ucraina. Anul trecut, grupul rus a livrat Europei o cantitate de 162,7 miliarde de metri cubi via Ucraina, Belarus și Turcia.