„Gaşca Nebună“ de la Sportul se reface la Farul

Irimia și Cruceru au efectuat, ieri, primul antrenament cu „rechinii”

„Gașca Nebună“ de la Sportul se reface la Farul

Acum câțiva ani, Sportul Studențesc era o echipă frumoasă a campionatului, ofensivă, cu fotbal spectacol, capabilă de surprize în compania granzilor. Tocmai de aceea i se spunea „Gașca Nebună”. Acum, jumătate din acea trupă rebelă s-a reunit la Constanța, iar dacă mai rămânea și Stanca, foștii studenți erau acum șase la Farul. Întâi a venit pe litoral Farmache, apoi Nae și Maxim, Stanca a fost și el în lot, dar a plecat, întâi la Mioveni, apoi la Pandurii, iar acum Farul i-a transferat pe Cristian Irimia și Florentin Cruceru. Cei doi au semnat miercuri seară, pe câte trei ani, iar ieri dimineață au participat la primul antrenament cu Farul, singurul al zilei comandat de antrenorul Ion Marin. Irimia a purtat numărul 23 pe șort, iar Cruceru 2. Ambii s-au mișcat bine la ședința care a durat două ore. „Într-adevăr, eram anunțat în lotul Argeșului, dar nu m-am înțeles cu dânșii. Am avut ofertă de la Farul și am acceptat. Pentru mine, important era să joc. Acolo nu cred că puteam să o fac din cauza unor divergențe cu președintele, astfel că am ales Farul. Îmi doresc să pot juca, să revin la forma care m-a consacrat și să ajungem cât mai sus. Nu am probleme de acomodare. Pe câțiva dintre băieți îi cunosc, cu unii am jucat și la Sportul. Chiar spuneam că se reunește Gașca Nebună aici”, a declarat Cruceru. „Nu am mai jucat în prima ligă de patru ani, de când am plecat la Dinamo Kiev. Recent, am avut ofertă și de la Poli Iași, dar nu au căzut cluburile de acord. Eu eram sub contract cu Sportul, care s-a înțeles cu Farul, astfel că am ajuns aici, lucru de care mă bucur. Sperăm să facem o figură frumoasă și să le dăm peste nas celor din față. La Kiev, am avut unele probleme medicale care m-au ținut departe de gazon un an, dar mi-am reveni, nu mai am nimic, sunt 100% apt”, a punctat și Irimia. Mai sus de Intertoto „Farul poate prinde o cupă europeană, eu spun că se poate clasa și mai sus de Intertoto. Contează să fim o familie și să vedem interesul clubului. Îi cunosc pe mulți dintre băieți, am și jucat contra unora, iar cu alții am fost coechipier” Cristian Irimia Tandem cu Farmache „Răzvan Farmache mi-a fost coleg, îmi e prieten, dar cine e mai bun să joace. Eu pot să joc însă și mijlocaș. La Sportul făceam tandem cu Farmache pe banda dreaptă: el fundaș, eu mijlocaș. Putem face un cuplu foarte bun și aici” Cristian Irimia Defensiv, dar și ofensiv „Farul în cupele europene? De ce nu? Niciun campionat nu seamănă cu altul. Avem șanse. Nu mă deranjează concurența. Tot ce vreau eu este să joc cât mai bine. Antrenorul va decide cine va intra pe teren. În ultimul timp, am jucat mijlocaș defensiv, dar pot juca și ofensiv. Depinde ce-mi va cere antrenorul. Și portar joc, dar n-am mănuși“ Florentin Cruceru