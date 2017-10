Garsonierele din fostele cămine de nefamilişti, cotate la 30.000 de euro

Super ofertă

Garsonierele din fostele cămine de nefamiliști, cotate la 30.000 de euro

În Poarta 6, garsonierele din fostele cămine de nefamiliști nu arată deloc de banii pe care proprietarii îi cer pentru ele. Spații strâmte, mobilă înghesuită și proprietari nu tocmai mulțumiți de mirosul greu din scara blocului. Cu toate că proprietarii și-ar dori să uite ce anume au fost clădirile înainte, condițiile de trai nu diferă prea mult de ceea ce era cândva. Pe Aleea Timonei, două foste cămine pentru nefamiliști au fost transformate în blocuri de locuințe, mai exact de garsoniere. Aici, cea mai spațioasă garsonieră nu depășește 40 de metri pătrați și costă cam 50.000 de euro. „Zona nu este atât de rea. Sigur, mai e gălăgie, dar, de obicei, e bine. E chiar mai multă liniște decât în alte cartiere, ceea ce e bine, pentru că mulți dintre noi au copii la școală. Condițiile sunt altă treabă: sunt cum ți le faci. Trebuie să te descurci singur”, ne-a spus o proprietară de la etajul doi al blocului C5, care are 98 de apartamente. După cum am aflat, există în clădire anumite garsoniere care nu au nici un fel de sursă de căldură, însă avantajul este, cel puțin, că nu au cum să le umfle facturile. „Nu am avut noi probleme de-a lungul timpului. Facturile au venit tot timpul bine, fără să fie umflate. Singura nemulțumire a noastră ar fi că nu prea vedem pe scară femeia de serviciu, deși o plătim lunar suficient”, a adăugat interlocutoarea noastră. Mișcări strategice Nu se poate spune că oamenii care locuiesc în blocurile C4 și C5 au parte de condiții de trai extraordinare. Cămăruțele pe care le ocupă, numite politicos garsoniere, pot fi ele amenajate modern, dar asta nu înseamnă că se bucură de același confort ca proprietarii altor apartamente din zonă. În primul rând, nu există balcoane sau cămări. Astfel, rufele proaspăt spălate ale proprietarilor sunt lă-sate la uscat la balcoanele fiecărui etaj, spații comune descoperite, folosite și pentru a păstra diversele lucruri care nu mai încap în locuințe: canapele, jucării și alte obiecte de uz casnic. Conform tabelelor afișate la intrarea în clădire, „îngrijitorul” are un salariu fix de 382 de lei, dar în zadar. De cum intri în clădire, un miros puternic de aer închis contribuie la impresia generală de abandon. Praf, mizerii, iar pe jos piatră crăpată cam peste tot. Pereții sunt scorojiți și zgâriați, iar holurile sunt lungi și nearisite. Ajungi să te întrebi ce păzește administratorul. Pe coridoare, în dreptul apartamentelor, se văd papucei de toate mărimile, cărucioare și, pe alocuri, plante de apartament. Majoritatea proprietarilor au investit în uși metalice, gresie sau parchet, în speranța că ar putea obține un preț mai bun pentru cutiile de chibrit pe care le dețin. Iftime Gheorghe, președintele Asociației de Proprietari Cămin 5, care are un salariu de 558 de lei pe lună, a început, de curând, să bată la cap proprietarii să facă…mansardă. Nu se poate ști încă dacă mișcarea imobiliară va da roadele dorite, dar, cu siguranță, ar putea ajuta la schimbarea fațadei blocurilor și, per ansamblu, a părerii oamenilor despre partea aceasta a cartierului. „O să se mai schimbe și felul în care arată blocurile. E bine așa, pentru că acum arată cam rău. Poate așa se vor îndrepta mai mulți dintre cei care își doresc o garsonieră ieftină spre zona noastră. E mai avantajos aici decât în alte părți, zic eu”, ne-a mai spus un proprietar care nu a dorit să își vadă numele în ziarul nostru. Previziuni imobiliare O garsonieră modestă, de 20 de metri pătrați de pe Aleea Timonei costă 30.000 de euro sau poate fi închiriată cu aproximativ 180 de euro. Cheltuielile de întreținere pentru o astfel de locuință nu depășesc 400 de lei pe lună, ceea ce dovedește că nu trebuie să locuiești neapărat în buricul târgului pentru a avea parte și de avantaje. Dezavantajele nu lipsesc. „Mai sunt garsoniere care nu au încălzire, e ceva comun, dar la prețurile astea, nu prea se plânge nimeni. Dacă vroiau alte condiții, ar fi trebuit să-și caute apartament în altă parte. Vă zic eu, în câțiva ani, dacă se renovează blocurile astea, toată lumea o să caute garsoniere aici. O fată din bloc a scos garsoniera la vânzare de vreo lună, dar nu a sunat nimeni încă. Nu știu dacă e scump sau nu, dar noi aici ne descurcăm”, ne-a spus „tanti“ Maria, care locuiește la C4.