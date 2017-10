Garda Financiară Constanţa a controlat unele societăţi şi de 10 - 12 ori într-un an

Garda Financiară Constanța a controlat unele societăți și de 10 - 12 ori într-un an

În ultima perioadă, firmele acuză organele fiscale de controale abuzive, ce au ca scop amendarea agenților economici. Comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța respinge acuzele întreprinzătorilor. „Este normal să nu fim văzuți bine în mediul privat. Noi nu mergem la agenții economici cu scopul de a da amenzi. Nu avem nicio directivă de sus să sporim încasările bugetare pe calea sancțiunilor”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța. Întreprinzătorii locali rămân nemulțumiți de controalele din ce în ce mai dese, din ultimul timp. „Pentru prima dată am avut control la control”, a afirmat Andrian Mihei, vicepreședintele Camerei de Comerț Constanța. „În general, noi încercăm să mergem la agenții economici o dată pe an, dacă nu au fost semnalate nereguli și dacă nu sunt predispuși la evaziune fiscală. În cazul firmelor cu probleme, mergem de două - trei ori pe an, pentru a vedea dacă situația s-a remediat. Există și societăți comerciale mărunte din mediul rural, cu încasări mici, la care nu am fost niciodată”, a precizat Cristian Radu. Există situații însă, în care controalele sunt efectuate la interval de câteva zile. „Spre exemplu, am făcut un control azi la o societate și mâine primim o sesizare cu privire la societatea controlată. Noi suntem nevoiți să mai facem un control acolo, pentru că răspunsul la sesizare trebuie dat în maxim 30 de zile. În plus, dacă la o firmă găsim produse accizate nemarcate, precum țigările sau alcoolul, noi dăm o sancțiune și revenim să vedem dacă problema a fost rezolvată”, a explicat comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța. Anual, sucursala locală a organului fiscal de control verifică 8.000 - 9.000 de societăți comerciale. În 2008, au existat peste 15.000 de activități de control și peste 10.000 de societăți verificate. „Sigur, au existat și societăți care au fost verificate de zece ori, însă numai din cauza unor sesizări existente. Dacă am face controalele în ordine alfabetică, nu am ajunge niciodată la litera z”, a mai declarat Cristian Radu. Extinderea puterii Gărzii Financiare este privită cu scepticism în rândul micilor întreprinzători. „Așteptăm cu mare interes prevederea, care va simplifica activitatea noastră. Spre exemplu, dacă vrem să verificăm un transport de marfă, în prezent, trebuie să sunăm la poliție și să cerem un echipaj care să asiste, or, de multe ori, poliția nu are de unde să ne trimită astfel de echipaje. Conform noului proiect, vom putea să oprim mașinile în trafic și să facem percheziția”, a spus comisarul șef. Legea va permite angajaților Gărzii Financiare să confiște bunuri, venituri realizate din activități comerciale nelegale sau să ridice documentele financiar-contabile și de altă natură care pot dovedi infracțiunile. De asemenea, inspectorii organului fiscal vor putea să legitimeze și să stabilească identitatea administratorilor unităților controlate, precum și a per-soanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor.