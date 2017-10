Galerie foto / Pizza Hut lansează o linie de îmbrăcăminte inedită cu numele Hut Swag

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pizza Hut, originară din SUA, a scos o linie de îmbrăcăminte, sub numele Hut Swag. Linia vestimentară cuprinde tricouri, șepci și ochelari, acestea având imprimeuri cu celebra pizza, informează Zf.Nici lenjeriile de pat sau skateboard-urile nu lipsesc din această colecție, ele purtând imagini ale diferitelor sortimente și ingrediente pe care le găsim în pizza.Articolele vestimentare poartă mai multe mesaje, cum ar fi “Devoted to pizza”, “My pizza, my life” sau “Pizza is bae”.Produsele se găsesc în mărimi de la S la XXl, iar prețul unei șepci pornește de la 14,99 dolari și poate ajunge la 17,99 în funcție de model.Un tricou poate fi găsit la 15,99 dolari până la 17,99, iar un hanorac poate ajunge la 34,99 de dolari.Cel mai ietfin accesoriu este o pereche de ochelari, în timp ce longboardul specific, asemănător cu un skateboard, dar de dimensiuni mai mari, costă 179,95 dolari.Cei care vor să cumpere astfel de haine și produse pot accesa site-ul pizzahutswag.com.Pizza Hut este reprezentată în lume de 11.000 de restaurante.