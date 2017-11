GALERIE FOTO / Pharrell Williams a înregistrat o melodie care va fi lansată peste 100 de ani

Ştire online publicată Marţi, 21 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pharrell și-a prezentat cea mai recentă piesă în fața unui public select, la o petrecere privată, însă această înregistrare inedită nu va fi disponibilă decât în 2117, informează Cnewsmatin.fr.Evenimentul a avut loc pe 13 noiembrie în China, în cadrul unei petreceri private ce a fost organizată la Shanghai de brandul de coniac Louis XIII, produs de casa Rémy Martin, scrie Agerpres. Melodia a fost denumită "100 Years—The Song We'll Only Hear If We Care". Titlul piesei face trimitere la faptul că oamenii vor putea să audă acest single doar dacă le va păsa de încălzirea globală.Dedicat cauzei protecției mediului, Pharrell Williams a interpretat piesa, apoi a predat singura înregistrare a acesteia lui Ludovic du Plessis, director executiv internațional al brandului Louis XIII. Gravat pe un disc de argilă provenind din zonele calcaroase ale regiunii Cognac, CD-ul va fi plasat într-un seif și va fi păstrat în pivnițele brandului menționat.Acest seif este programat să se deschidă doar peste o sută de ani și ar trebui să reziste oricăror intemperii, cu excepția inundațiilor.Un videoclip de 30 de secunde (publicat pe pagina de Facebook a cântărețului Pharell Williams) conține câteva acorduri ale melodiei și câteva secvențe înregistrate în timpul acelei petreceri private.În același scop, o înregistrarea filmului "100 Years — The movie you will never see", de Robert Rodriguez, avându-l ca scenarist și actor pe John Malkovich, a fost depusă într-un seif blindat pe 18 noiembrie 2015 în Statele Unite, urmând ca pelicula să fie proiectată pe 18 noiembrie 2115 în Cognac.