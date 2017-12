GALERIE FOTO / PANICĂ ÎN AUSTRALIA: o maşină A INTRAT ÎN MULŢIME! DOI SUSPECŢI, RIDICAŢI DE POLIŢIE

GALERIE FOTO / PANICĂ ÎN AUSTRALIA: o mașină A INTRAT ÎN MULȚIME! DOI SUSPECȚI, RIDICAȚI DE POLIȚIE

21 Decembrie 2017

UPDATE: Numărul răniților a crescut la 14 în urma incidentului din Melbourne, unde un șofer a intrat în plin cu mașina în pietoni, iar poliția a declarat că este vorba de un „act deliberat", scrie The Guardian.Poliția statului Victoria susține că mai multe victime sunt în situație critică critice și că deocamdată nu se cunoaște motivația din spatele atacului.Atât șoferul, cât și o a doua persoană au fost arestați, dar încă nu au fost puși sub acuzare.UPDATE - În urmă cu puâin timp, doi suspecți, printre care și șoferul mașinii, au fost ridicați de poliție. Numărul victimelor se ridică la 13.xxxUn suspect a fost arstat la Melbourne, după ce a intrat cu automobilul în mulțime, anunță BBC.Potrivit mesajul postat pe twiiter de poliția locală, masina "s-a ciocnit cu un număr de pietoni" pe Flinders Street, o intersecție aglomerată din centrul orașului. Situația exactă rămâne neclară, iar poliția a declarat că nu se știe cât de grav sunt rănite victimele.Un martor a declarat pentru un post TV că autoturismul "a cosit toată lumea, oamenii zboară peste tot". Poliția a cerut localinicilor să evite zona și până în acest moment nu are indicii că ar fi vorba de un act terorist. Știre in curs de actualizare.