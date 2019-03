Galerie foto. OSCAR 2019 - "Green Book", cel mai bun film; "Bohemian Rhapsody", patru premii

"Green Book" s-a impus în total la trei categorii de premii: "cel mai bun film", "cel mai bun actor în rol secundar" (Mahershala Ali) și "cel mai bun scenariu original". Filmele "Roma" și "Black Panther" au triumfat tot la trei categorii.



Cele mai multe trofee au fost obținute însă de filmul "Bohemian Rhapsody", o producție a studioului 20th Century Fox, care a câștigat patru premii (cel mai bun actor în rol principal - Rami Malek - cel mai bun montaj, cel mai bun montaj de sunet și cel mai bun mixaj de sunet).



De altfel, această peliculă a stat la baza primului moment artistic al galei de duminică seară, care a fost deschisă de o reprezentație muzicală, susținută de trupa Queen și solistul american Adam Lambert. Formația britanică a interpretat două piese celebre din repertoriul ei - "We Will Rock You" și "We Are The Champions" - spre încântarea spectatorilor și a celebrităților prezente în sală.













În cadrul categoriilor principale, Alfonso Cuaron a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor cu filmul "Roma". Această peliculă s-a impus și la categoriile "cel mai bun film străin" și "cea mai bună imagine".



Olivia Colman a fost desemnată cea mai bună actriță în rol principal pentru interpretarea sa din filmul "The Favourite", în timp ce Oscarurile pentru roluri secundare au revenit în acest an actorilor Mahershala Ali ("Green Book") și Regina King ("If Beale Street Could Talk").



Cineastul Spike Lee a câștigat primul său premiu Oscar competitiv din carieră, impunându-se la categoria "cel mai bun scenariu adaptat", grație celui mai recent film al lui, pe care l-a și regizat - "BlacKkKlansman".













Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie și Peter Farrelly au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat cu filmul "Green Book".



În categoriile tehnice, pelicula "Black Panther" a obținut premiile Oscar pentru costume, scenografie și coloană sonoră, în timp ce filmul "Vice" a triumfat la categoria "cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură". Lungmetrajul "First Man" a obținut premiul Oscar pentru cele mai bune efecte vizuale.



Lady Gaga și-a adăugat în palmares și premiul Oscar, după ce a triumfat duminică seară la categoria "cel mai bun cântec original", cu piesa "Shallow", interpretată în duet cu Bradley Cooper și extrasă de pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born".













"Spider-Man: Into the Spider-Verse" a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animație, iar "Free Solo" a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar.