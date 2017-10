GALERIE FOTO / Mii de londonezi protestează, sâmbătă, împotriva Brexitului

1

Romexit

Metodele Noii Ordini Mondiale se manifesta peste tot, in cazul de fata;se cere anularea votului democratic si liber exprimat. Acelasi lucru sa intamplat si la noi, când am vrut sa destituim un presedinte si oculta mondiala ne-a anulat rezultatul referendumului. Grupul Bilderberg vrea sa ne supuna cu orice pret. Treziti-Va Romani,si cereti organizarea unui referendum pt iesirea Romaniei din aceasta uniune satanica. Acum colac peste pupaza, vor sa ne oblige sa transformam scumpa noastra tara, in Califat islamic prin acceptarea a mii de musulmani.