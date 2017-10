GALERIE FOTO / Kim Kardashian, ţinta unui jaf armat de 10 mil. EUR, la Paris

GALERIE FOTO / Kim Kardashian, ținta unui jaf armat de 10 mil. EUR, la Paris

Marţi, 04 Octombrie 2016.

Vedeta de reality show Kim Kardashian s-a întors luni la New York după ce a fost victima unui jaf armat duminică noapte în camera sa de hotel din Paris, relatează Reuters, preluată de Agerpres.Kardashian, cu ochelari de soare și capul acoperit, a fost văzută intrând în apartamentul său din Manhattan însoțită de soțul său, rapperul Kanye West. Ea a plecat luni dimineață din Paris cu un jet privat după ce a fost amenințată cu arma de cinci bărbați mascați înarmați, îmbrăcați în polițiști."Este foarte marcată psihic, dar nevătămată fizic", a declarat pentru CNN, purtătoarea sa de cuvânt, Ina Treciokas.Kardashian a fost interogată de poliția franceză care anchetează cazul, iar apoi s-a îndreptat spre aeroportul Le Bourget, de unde a luat avionul spre New York.Faptele au avut loc la ora 03.00 dimineața când cinci indivizi mascați și îmbrăcați în polițiști au pătruns în reședința în care era cazată vedeta, situată în exclusivistul arondisment 8. Potrivit postului de radio 'RTL', indivizii l-au imobilizat pe bodyguard, iar pe vedetă au legat-o cu cătușe și au încuiat-o în baie în timp ce au comis jaful.Câteva minute mai târziu, au plecat pe bicicletă cu o pradă care, potrivit surselor, ar valora aproximativ 10 milioane de euro, în mare parte bijuterii, dintre care unele împrumutate de case importante de bijuterie.Autoritățile franceze au deschis o anchetă. "Facem tot posibilul pentru a clarifica acest caz și a-i aresta pe autori", a informat Prefectura Poliției din Paris.Soțul vedetei, rapperul Kanye West, și-a întrerupt show-ul de la Meadows Festival din New York, anunțând publicul că are o ''urgență de familie''.