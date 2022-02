GALERIE FOTO. Efectele secetei! Un „sat fantomă” a ieşit de sub ape, după 30 de ani

Seceta majoră cu care Spania se confruntă a scos la iveală un „sat fantomă” care a fost sub ape în ultimele trei decenii. Satul Aceredo din regiunea Galiţia a reapărut de sub apele lacului de acumulare format de râul Limia pentru prima dată în 30 de ani, după ce seceta a golit un baraj.



Locuitorii satului au fost evacuaţi în 1992, pentru că aşezarea lor se afla în rezervorul lacului ce avea să se formeze după construcţia barajului hidroenergetic.



Seceta care a lovit Spania a scos de sub ape ruinele aşezării. Bunurile oamenilor au rămas încremenite în timp, aşa cum le-au abandonat în urmă cu 30 de ani. În mod incredibil, cişmeaua cu apă potabilă din sat încă funcţionează.



Lacul de acumulare Alto Lindoso din Spania este în prezent la 15% din capacitatea sa din cauza secetei, care s-ar putea agrava în săptămânile următoare, avertizează Ministerul Mediului, scrie digi24.ro























