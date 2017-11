GALERIE FOTO / Ce dezvăluie fotografiile publicate de Phenian despre noua rachetă testată. Are o problemă majoră

Ştire online publicată Joi, 30 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Coreea de Nord a publicat joi zeci de fotografii cu Hwasong-15 - noua rachetă balistică intercontinentală (ICBM) despre care susține că poate să atingă orice țintă în Statele Unite continentale - în ziarul și pe site-ul partidului unic, o adevărată mană pentru experții care încearcă să distingă realitatea de fanfaronadă, relatează The Associated Press, care prezintă ce spun fotografiile despre noua rachetă.Concluzia generală a experților este că racheta este mai mare, mai avansată și are un lansator mobil de producție locală, ceea ce îl face mai greu de distrus într-un atac preventiv, relatează News.ro.Însă are o potențială problemă majoră, și anume nu poate să se ducă mai departe de coasta de vest dacă este încărcat cu un focos nuclear real și nu fals, ca cel pe care l-a transportat în testul de miercuri.Noua ICBM pare să fie mai mare decât racheta de tip Hwasong-14, testată în două rânduri în iulie.Îl eclipsează pe liderul nord-coreean Kim Jong un, care are 1,70 metri înălțime.„Este o rachetă foarte mare (...) Și nu vreau să spun «mare pentru Coreea de Nord». Numai câteva țări pot să producă rachete de mărimea asta, iar Coreea de Nord tocmai a intrat în club”, a scris într-un mesaj postat pe Twitter, imediat după publicarea fotografiilor, Michael Duitsman, un cercetător de la Nonproliferation Studies, cu sediul la Monterey, în California.Mărimea este importantă, pentru că o rachetă care țintește Statele Unite trebuie să transporte mult combustibil.Duitsman sugerează totodată că noua ICBM pare să aibă motorul aranjat alfel și o direcționare îmbunătățită.Phenianul s-a lăudat în mai multe rânduri în anunțul lansării, miercuri, cu faptul că Hawasong-15 a fost lansată cu un vehicul de ridicare și lansare fabricat în țară.Fotografiile publicate susțin aceste declarații.Faptul că este în măsură să producă propriile vehicule mobile de lansare - intitulate TEL -, îi oferă Phenianului libertatea de a nu le mai obține de la alte țări, precum China, un lucru crucial având în vedere înăsprirea sancțiunilor internaționale care i-au fost impuse.TEL-urile deplasează rachetele și le lansează din locuri greu de prevăzut. Acest lucru face mai dificlă găsirea și distrugerea Hawasong-15 înainte de lansare.Coreea de Nord susține că Hwasong-15 poate să transporte un focos nuclear „super-greu” pentru a ajunge oriunde pe teritoriul continental al Statelor Unite.Vehiculul care reintră în atmosferă - conul din vârf - pare într-adevăr destul de mare.Însă, cu cât este mai mare încărcătura, cu atât este mai scurtă raza de acțiune.Michael Elleman, un expert în rachete, sugerează pe respectatul bloc 38 North, că presupusa rază de acțiune de 13.000 de kilometri a Hwasong-15 presupune o încărcătură de 150 de kilograme, care probabil că este mult mai ușoară decât orice focos nuclear real pe care-l produce Coreea de Nord.Pentru a atinge Coasta de Vest, Phenianul trebuie să mențină această greutate la 500 de kilograme.Dacă poate să o facă sau nu este un lucru discutabil.„Bomba nucleară a lui Kim Jong-un trebuie să cântărească mai puțin de 350 de kilograme, dacă el se așteaptă că lovească marginea continentală de vest a Statelor Unite”, apreciază Elleman.„O încărcătură de 600 de kilograme abia atinge Seattle”, consideră el.