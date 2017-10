GALERIE FOTO / ATAC SÂNGEROS la New York. Un bărbat a intrat cu camionul în trecători: 8 morți și numeroși răniți

Atac sângeros la New York, soldat cu opt morți și mai mult de zece răniți, după ce șoferul unui camion a pătruns pe o pistă pentru bicicliști. Este vorba de un act terorist, a anunțat primarul New York-ului, la scurt timp după tragedie, potrivit Realitatea.net.Suspectul, un bărbat de 29 de ani, a coborât din vehiculul închiriat după ce a lovit un autobuz școlar, având în mână două arme de imitație și a fost împușcat, înainte de a fi imobilizat și transportat la spital.Șeful poliției newyorkeze a confirmat că suspectul a strigat un indemn în limba arabă, ceea ce ar sugera legături cu organizația teroristă ISIS. O altă sursă din poliție susține că suspectul reținut n-ar fi newyorkez, dar nu a oferit alte informații suplimentare.Guvernatorul New York-ului l-a descris pe atacator drept un “lup singuratic” și a afirmat că n-ar exista indicii care să sugereze că este parte a unui complot mai amplu.Zona a fost blocată de baraje ale poliției.