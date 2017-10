Galerie foto. Accident şocant! O tânără a intrat cu maşina într-o mulţime: 3 morţi şi 22 de răniţi

Galerie foto. Accident șocant! O tânără a intrat cu mașina într-o mulțime: 3 morți și 22 de răniți

Duminică, 25 Octombrie 2015.

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 22 au fost rănite, atunci când o mașină a intrat într-un grup de foști și actuali studenți ai universității din Oklahoma, în sudul Statelor Unite, a informat poliția locală, potrivit AFP.Persoana de la volanul mașinii care a rulat cu viteză mare a fost arestată, a confirmat poliția din orașul Stillwater, unde se află Oklahoma State University (OSU).Este vorba despre o femeie în vârstă de 25 de ani, reținută pentru conducere "sub influența" unor substanțe, termen care în Statele Unite poate desemna conducerea sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.Dintre cele 22 de persoane rănite, opt sunt în stare gravă, a adăugat sursa amintită.Un martor ocular al incidentului petrecut sâmbătă dimineață în jurul orei 10.00 (15.00 GMT), citat de Stillwater News Press, a afirmat că inițial a crezut mașina făcea parte din spectacolul în cursul defilării, înainte ca mulțimea să intre în panică."Oamenii zburau în aer la 10 metri înălțime ca păpușile din cârpe", a povestit Konda Walker.La rândul său, universitatea de stat din Oklahoma și-a exprimat într-un mesaj pe Twitter "tristețea în urma tragicului accident petrecut cu ocazia adunării din această dimineață". "Toate gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă spre persoanele afectate", a mai scris OSU.Numeroase universități americane organizează manifestații de genul celei din Oklahoma, o sărbătoare la care sunt așteptați foști și actuali studenți ai instituției.Canalul de televiziune News On 6 a menționat că evenimentul de la OSU, unul din cele mai importante din Statele Unite, reunește anual zeci de mii de persoane, scrie realitatea.net