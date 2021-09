Gala Tony Awards 2021 a înregistrat o audiență scăzută, de doar 2,6 milioane de telespectatori

Gala Tony Awards, care răsplăteşte cele mai valoroase spectacole de pe Broadway, a înregistrat duminică un nou minim de audienţă în ciuda unui spectacol pline de vedete, care au promovat revenirea pe Broadway după 18 luni de pauză din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Reuters.Potrivit Agerpres, postul de televiziune CBS a anunţat luni că doar 2,6 milioane de americani au urmărit programul special televizat, cu o durată de două ore, care a fost atât o ceremonie de acordare a premiilor, cât şi o reclamă pentru reluarea spectacolelor cu public.În 2019, când a avut loc cea mai recentă ceremonie Tony Awards, circa 5,5 milioane de persoane au urmărit spectacolul la televiziune, fiind pentru prima dată când gala care recompensează cele mai valoroase producţii de pe Broadway a scăzut sub pragul de 6 milioane de telespectatori.Ceremonia de duminică a avut loc la aproape doi ani de la premiera în New York a celor mai multe dintre musicalurile şi spectacolele nominalizate.Spectacolele care au câştigat cele mai multe trofee, ''The Inheritance'', o dramă despre viaţa gay în secolul al XXI-lea, ''The Soldier's Play'', despre uciderea unui ofiţer de culoare la o bază militară americană în 1944, şi-au sistat amândouă reprezentaţiile în 2020 şi nu există planurile pentru o revenire pe scenă.