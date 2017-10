Gala premiilor Oscar din 2013, un omagiu adus seriei ”James Bond”

1

ATI PUS-O !CURTEA DE CONTURI A INCEPUT CONTROLUL AUTORITATII NAVALE

kostel (11 oct 2012) Ce baiat erai Vali cand lucrai la ANR, acum cand esti pe fonctie dai foc la casa...ai uitat de unde ai plecat si ai sters numerele prietenilolr din agenda.... Gi (4 oct 2012) Greu o sa va fie cu smecherul asta care i-a tras de partea lui pe Olea si Cojocaru de la Colegiul Nautic,ambii spagari de mana intai. DNA sa stea cu ochii pe cei doi ca ei au inceput deja sa ia spagile si sunt incredibil de mari.Peste cateva zile va voi da cu exactitate tarifele pentru fiecare brevet. ANR (3 oct 2012) Omul are dreptate... Autoritatea Navala Romana poate fi mutata oriunde exista un ochi de apa... Ce legatura sa fie intre ea si Portul Constanta? Probabil aceeasi ca intre nea asta si logica... Adica nici una. Dar nu trebuie sa te superi pe valet ca stapanul a luat decizii aiurea... Nu e prost, e smecher! (2 oct 2012) Muta la Bucuresti doar cele mai profitabile aspecte, alea unde se obtin spagile, mita si se fac aranjamentele. Olteanu Eugen e un escroc, pacat ca a lucrat la ANR inainte! de unde vii? (2 oct 2012) Nu din Constanta!?? Nu merita Constanta sa aibe o autoritate nationala aici la Marea Neagra? anr (2 oct 2012) ce fata de mazare adormita in intersectie are... UN CEATATEAN ONORABIL (2 oct 2012) SA LUATI SPAGA LA BUCURESTI CA MAREA NEAGRA INCEPE LA PALATUL VICTORIA!!! NU LA CONSTANTA!!!SANTETI MAI RAI DECAT COMUNISTII imperiul vostru se destrama (20 dec 2012) pacat ca distrugerea ANR ului nu te onoreaza baiete!decaderea anrului ...BRE NU V-AM SPUS CA EL A SPULBERAT ANR UL IN BUCATI?catre nemultumitul Vali Preda: ma baiatule..nu ti-a fost bine cat ai mancat o paine in ANR?asa multumesti? distrugandu-l? ANR-ist (15 oct 2012) Se duce naiba ANR lasat pe mainile lui rodica avram si eugen olteanu, oameni care toata viata au distrus si nu au facut nimic bun. Pacat de institutia care a fost si de munca oamenilor care au contribuit la dezvoltarea ei. acu ' nu i ramane decat sa mute..anr'ul (4 oct 2012) :))) asta tin musai ... sa mute portul la bucuresti ca apartine de ministerul transportuilor...RATATI oameni ne conduc cunoscator (4 oct 2012) un nenorocit,un spagagiu...a dat spaga si a ajuns director. Bravo pnl-listilor...bravo baiazide. omul (4 oct 2012) un om cinstit!!!!.......ajuta pe toti!!! SUCCES!!!! pnl-list (4 oct 2012) Sunr oameni care au muncit pe branci si nu au primit nimic...vine asta si primeste ditamai numirea!!!Halal noua...a dat spaga mare,nu mai are importanta ca ii jignim astfel si mai tare pe cei nedreptatiti. Rusine PNL-ului! haha (4 oct 2012) Nume predestinat mihai sPagau :))) marinar (4 oct 2012) la o astfel de veste nu poti face nici un comentariu... ramai pur si simplu perplex. hahalera (8 oct 2012) Cine le-a fost coleg ,poate își aduc aminte cate tone de vin aduceau cei doi frați pe post de șpaga și cum și-au făcut ei vechimea în grad ambarcați un an întreg pe fabuloasa nava PASCANI...care nu a mai ieșit din portul constanta din 1996.....dar ei au navigat...și au experienta pe funcție....Trăiască domnul Brânza...foarte bun sfatuitor PNL-ist (4 oct 2012) Cred ca merita si Sagau un post de director doar ne-a dat la partid peste 20.000 euro in campanie, nu toti fac la fel.La noi asta este criteriul de numire. Mai Mihai, pana acum tu erai cel care adunai banii pentru examene si nu erau putini, vreau sa spun ca nu erau putini pe care ti-i insuseai din ce dadeau contribuabilii, dar ma intreb pentru tine cine o sa stranga banii? marinar (3 oct 2012) cred ca este o greseala de ortografie, corect este SPAGAU. marinar (2 nov 2012) fRATI MARINARI CINE ESTE PAPAGALUL ASTA INGANFAT A AUZIT CINEVA DE EL IN FLOTA? mircea (2 nov 2012) am scapat de pd-l si a-ti venit si dumneavoastra cu schimbari cu a venit si serbanescu cu ginerele,cu purcica cu catelul si uite asa va loviti cu caramida in piept pina cadeti in fund si voi,ce mai vorbiti de marirea salariilor de 5 ani auzim si nu sa facut nimic,PAPAGALI asta sinteti. Angajații Anr (2 nov 2012) Domnule director, dumneavoastră ce merite ați avut de ați fost avansat?Praf in ochii angajaților, la începutul mandatului ați spus ca exista nereguli de ordinul mil de euro si ca cei vinovați vor plăti , nu s- au luat nici măsuri si nici nu mai ziceti nimic , apareti cu declarații populiste pentru ca se apropie alegerile sindicalist (5 nov 2012) Domnule director, mulțumim pentru surpriza pe care vreți sa ne- o faceți si cu tichetele cadou, nu fiti mirat ca am aflat ,dar am surprins-o pe doamna dir Cristina Calintaru zilele acestea când își plătea cumpărăturile in Market Denisa cu un teanc de tichete cadou, deci urmează sa primim si noi nu, ori sunt numai pentru cei din conducere? Emanuel (5 nov 2012) Domnule director, când aveți de gând sa luați măsuri împotriva cuibului de curve de la etajul 10 , patronate de șefa lor care nu știe decât sa bea si sa fure bărbați altora pe lângă manglele cu conturile Anr -ului, doamna Lazar ar fi mult mai competent si ar sti sa struneasca toate putorile alea! Capitan II De Port (4 nov 2012) D-le Director uitati-va si in capitaniile de port, unde oamenii pe care-i conduceti abia traiesc cu salariile de mizerie,cu uniforme vechi de cind lumea,etc. Tot in A N R mariti salariile? Faceti dreptate si veti fi respectat de oamenii pe care-i reprezentati. xxx (3 nov 2012) Domnule Sagau, ce parere aveti ca impotriva meritelor si realizarilor deosebite in functia de director general, veti fi demis din aceasta pozitie in urmatoarele 10-12 zile? Sa fie oare vrajitoarea cea rea calare pe matura sau v-ati aratat in numai 30 de zile valoarea precara a capabilitatilor dvs de a conduce o institutie publica? De pe la re surse (3 nov 2012) Preda VR :" sa fi, noroc sa ai .. si tot sa fi? Ai ajuns pe functie-OK! Noroc sa ai -si ai avut DAR tot ! Dai puterea si-3directori generali 3sefute la personal 2sefut la cpt si sa vezi ce de .. ma fac. SI TEAI FACUT-SI TEAU FACUT/AI TAI NU ALTI -de PATRU luni nu au facut o Reorganizare a institutiei care SA NU POATA FI CONTESTATA -NIMIC ACOPERIT LEGAL la ANR redactat in MANDATUL TAU de catre " TAI-TREZIREA! Pune o plapuma (profesionisti) pe tine ca vine iarna ! Bigul (2 nov 2012) Felicitari domnule Sagau,succes in continuare ptr. ANR-ist (2 nov 2012) Pai nevasta lui Trandafir este amanta sefilor de la PNL ...ghici a cui? Asa cca de unde vrei competenta...ce ea este competenta la ceva, poate a sta sub birouri. O sa iasa la iveala toata povestea asta intr-o zi..poate in campanie, nu? ANR-IST VECHI (2 nov 2012) Stie toata lumea ce jaf au facut Branza si Calintaru dar ea e de neatins fiind amanta fostlui director Matei, Rodica Avram promovata pe acelasi criteriu, amanta altui fost director Olteanu, asa ca nu Sagau le-a marit salariile ci a fost obligat, ce cauta Mitrenga si Trandafir? Au merite doar la baut pana cad sub masa? Domnule Director, promovati pe competenta Pentru MARINAR (2 nov 2012) ,,MII DE COMANDANTI SI SEFI MEC PE CARE I-AI AJUTAT DIN SUFLET NEITERESAT,, Sa ajute cadetii, tinerii absolventi, tinerii ofiteri.Sefii mecanici si comandantii cu ce sa-i ajute? ANR-ist (2 nov 2012) Dle Director, dacă ați majorat salariile cu 60% puteți face publică lista celor care au beneficiat? Sindicatul a fost informat? Aveți aprobarea Consiliului de Conducere? anrist (2 nov 2012) am trait sa o vad si pe asta sagau dir gen vai mama mea un analfabet Mitrea (29 nov 2012) Bai parlitilor, habar nu aveți cat adevăr exista in ce se scrie despre aceasta directoare, v- a dus de nas pe toți cu fata ei nevinovata, Păcat de aceasta instituție ca a încaput pe mana unor incapabili Gogu (20 nov 2012) Cat a furat Branza si gasca lui, dar parca era mai bine pe vremea lui, era mai putina debandada iar anumite persoane își cunosteau locul si lungul nasului ! LIVIU GRIGORE / CATALINA COVAL (15 nov 2012) ANGAJAT prost informat. Familia Grigore Liviu si Catalina Coval se ft si iau spaga de la navigatorii care dau examen de brevet, nu fura bani de la ANR. De la ANR furau Paul Branza si Paulina Coval. Si uite asa unii si cu nevasta ftta si cu bani acasa Angajat (14 nov 2012) Normal ca e din Anr , doar nu interesează pe nimeni din afara de jaful facut de Branza, Grigore, Berescu ,Calintaru, Coval si mulți alții Anr-ist (14 nov 2012) Cei care au scris aici sunt sigur din cadrul Anr , cunosc prea multe amănunte si detalii tehnice inaccesibile celor din afara instituției si îmi pare rau sa constat ca in proporție foarte mare sunt fapte si evenimente reale de care doamna nu este straina, doar știm cu toții jaful si amantlacurile care se consuma pe aici PentruX.Y.Z (13 nov 2012) Esti prost informat, toată lumea știe cum a ajuns si cu susținerea cui in acest post daca are tupeu sa iasă si sa spună ca nu e adevărat ce se spune despre comisioanele de la etaj 4, 5,6 , siveco, crucial,mai nou se zice si de tichete cadou primite lunar,ai Cristina ieși in fata si zi ca nu e asa,.N-o va face, undeva cineva deține niște informații care nu-i permit asta si acel cineva e un dobitoc daca ii mai tine partea x.y.z. (13 nov 2012) Cristina, fruntea sus! Ai ajuns dir.ec. prin munca ta, nu pe pile sau relatii de partid gen madam Lazar. Aceeasi persoana care tot posteaza la adresa ta nu poate fi decat un jeg, o lichea ordinara care sufera de anemie neuronica si care-i cad cojile de seminte pe tastatura. Esti o profesionista in meseria ta. Asta e. Sa moara dusmanii. Amiralul Canaris (8 nov 2012) Ce caractere infecte in institutia asta numita ANR! Numai fosti nomenclaturisti de partid PCR, securisti, turnatori, spagagii, , lichele ordinare . Iar in privinta comentariilor poti sa-ti dai seama ca ce naste din pisica soareci mananca! ANR-ist (6 nov 2012) Are dreptate ane-ristul dezamagit, problema este ca tot bietilor de salariati o sa li se impute salariariile necuvenite. Dl. director o sa spuna ca el nu este de vina, ca nu a stiut, ca a avut consilieri prosti, si o sa platim tot noi , ei isi fac treaba politic si noi o sa ramanem cu imputatiile....ca asa este in viata..... Un ANR-ist dezamagit de situatie (5 nov 2012) Totul este politic. Sa va fie rusine! Din ce institutie am fost si ce am ajuns. Oricum, nu se face nimic pentru oameni, se face doar pentru anumite interese. Cui i-ati marit salariile si pentru ce merite? Doar ca au intrat cu o cerere la dvs? Si le-ati marit salariul pantru a va mai asigura cate un vot? Anr-isti (2 nov 2012) Normal ca a mărit salariile celor promovati pe criterii politice,va da si celor de jos câte o suta doua de lei iar pentru camarila vor fi mii de lei mărire, in privința milioanele ar trebui trasi la răspundere ANR-IST (2 nov 2012) Domnule DIRECTOR GENERAL, AVETI GRIJA CU DECLARATIILE ACESTEA POPULISTE, MARIRILE SALARIALE SUNT INTERZISE, VEDETI SA NU SE AUTOSESIZEZE CURTEA DE CONTURI....ATI MAI FACUT PUBLICA SI LISTA DIN CARE REIESE CLAR CA ATI MARIT SALARIILE NUMAI ACOLITILOR DUMNEAVOASTRA...IAR NOI AMARATII SA NE BUCURAM CA ... CE?????? SE VEDE CATA EXPERIENTA AVETI IN CONDUCERE .... CRED CA AR TREBUI SA LE FIE RUSINE LIDERILOR DE SINDICAT CARE STAU ASCUNSI CA SOBOLANII....RUSINE!!!!!