Gache a demisionat de la Farul

Constantin Gache a anunțat, aseară, că demisionează din funcția de antrenor principal al FC Farul. Decizia i-a fost comunicată și președintelui consiliului director al clubului, Gheorghe Bosînceanu, care se află în străinătate. Lui Gache i-a fost propus un post de conducere la Farul, însă tehnicianul nu era hotărât aseară dacă să accepte. „Nu mai sunt antrenorul Farului. După ce m-am gândit mult, m-am decis. Am demisionat. L-am anun-țat telefonic pe domnul Bosînceanu. A spus că vom vorbi mâine (n.n. - astăzi), dar eu sunt hotărât și, indiferent ce răspuns îmi va da, nu mai rămân la Farul. Decizia mea este luată deja. Nu mai revin asupra demisiei. Sper ca renunțarea mea să fie un șoc pentru echipă”, a declarat Gache. Gheorghe Bosînceanu i-a propus antrenorului o funcție de conducere la club, dar Gache nu știa aseară dacă va accepta. „Mă mai gândesc. Am mai activat în conducerea Farului, ca vicepreședinte, și am cam ieșit din circuit. Mâine (n.n. - astăzi), vom vorbi concret și vom stabili mai multe. Deocamdată, sunt prea supărat pentru ce a fost ca să mă gândesc și la altceva”, a spus Gache. Astăzi, de la ora 9, la club, va avea loc o ședință, condusă, în absența lui Gheorghe Bosînceanu, de vicepreședintele consiliului director Mihai Daraban, întâlnire în care se va stabili cum va continua activitatea la echipă în urma demisiei lui Gache. Este posibil ca, în continuare, Farul să fie condusă de pe bancă de directorul tehnic Ion Marin. „Lipsa rezultatelor ne obligă să luăm anumite măsuri” Gheorghe Bosînceanu a decla-rat că demisia lui Constantin Gache nu rezolvă situația critică de la Farul, astfel că trebuie găsite rapid soluțiile pentru ieșirea din criză. „În acest moment, pot spune că nicio schimbare de antrenor nu e neapărat un pas înainte. Constantin Gache e un om legat de Farul. Un om care a muncit, dar lipsa rezultatelor ne obligă să luăm anumite măsuri. Chiar dacă el a plecat, trebuie să facem ceva. Mergem mai departe. Regele a murit, trăiască regele!”, a spus președintele clubului constănțean. Fără șansă Sunt dezamăgit de nereușitele pe care le-am avut la Farul. Nu m-am bucurat nici de șansă, dar degeaba spun eu de ghinioane și de noroc, șansa face parte din joc. Peste tot pe unde am activat, bineînțeles, la un nivel mai mic, am avut și șansă. La Farul, unde mi-am dorit cel mai mult să antrenez, nu m-am mai aflat în grațiile Fortunei „Nu am ce să-mi reproșez” Într-un fel, e cea mai mare dezamăgire a carierei. Aici mi-am dorit cel mai mult să ajung și tocmai aici n-am realizat nimic. Dar am ales cu sufletul și nu-mi pare rău. Au fost și alți factori care au dus la eșecurile Farului, în afară de ghinion. Poate nu am fost eu destul de bun ca antrenor, dar nu îmi reproșez nimic din acest punct de vedere. Am făcut tot ce a depins de mine și ce am știut eu mai bine Le cere jucătorilor unitate Le urez baftă jucătorilor și să dea dovadă de o unitate mai mare. Retrogradarea poate fi evitată. Cu Dinamo, Steaua sau Vaslui, am jucat de la egal la egal. Iar, duminică, Timișoara poate fi învinsă Constantin Gache