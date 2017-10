Furtuni violente în SUA. Angela Merkel şi-a amânat vizita la Casa Albă

Furtuni violente în SUA. Angela Merkel și-a amânat vizita la Casa Albă

Joi, 16 Martie 2017.

Vremea rea din SUA a făcut-o pe Angela Merkel să-și amâne vizita la Casa Albă, programată inițial pentru ieri. 20 de milioane de americani din nord-estul țării sunt afectați de cea mai violentă furtună de zăpadă din această iarnă.În statul New York este stare de urgență, iar populația a fost sfătuită să evite deplasările. Școlile din New York sunt închise, iar la Washington mulți oameni lucrează de acasă.Botezată de meteorologi Stella, furtuna aduce rafale de vânt de până la 90 de kilometri pe oră și ninsori abundente în regiunea nord-estică a Statelor Unite. În Wisconsin, ninsoarea a provocat deja accidente în lanț, iar la Chicago zăpada a venit și cu o scădere drastică a temperaturilor.Școlile din New York, Philadelphia și Boston au fost închise. La sediul ONU din New York nu se lucrează, iar traderii de pe Wall Street vor munci de acasă. Stratul de zăpadă va atinge 60 de centimetri în oraș, iar primarul a anunțat că a pregătit 1.600 de pluguri și 689 de camioane care vor împrăștia sare. „Va fi o furtună violentă și toată lumea ar trebui să o ia în serios”, a spus Bill de Blasio, primarul New York-ului.În statul New York, guvernatorul a declarat preventiv stare de urgență, cerând personalului să rămână acasă. În toată regiunea, populația a fost sfătuită să evite deplasările cu mașina. Aproape 20 de milioane de oameni care locuiesc în zone de coastă sunt sub avertizări de inundații. Furtuna va afecta și Washingtonul, care va funcționa la cote de avarie.Peste 4.600 de zboruri programate au fost anulate deja de pe aeroporturile din Washington, Philadelphia, Boston și Chicago, iar numărul lor este așteptat să crească în orele următoare.De asemenea, Ministerul de Externe din România a emis o avertizare de călătorie în perioada 14-15 martie pentru românii care călătoresc în SUA.Pentru statele Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island și Vermont au fost emise avertismente de furtună de zăpadă, cu ninsori abundente, temperaturi scăzute și viscol, în vigoare până la 15 martie 2017. Autoritățile recomandă evitarea călătoriilor care nu sunt urgente. Traficul aerian și feroviar în marile orașe - New York, Boston, Philadelphia - este afectat, peste 1.500 de curse aeriene fiind anulate.Pentru orașul New York, avertizarea de furtună de zăpadă este în vigoare în cursul zilei de 14 martie 2017. Cursele din și spre aeroporturile JFK, LaGuardia și Newark sunt, în cea mai mare parte, anulate sau vor prezenta întârzieri considerabile, avertizează MAE.