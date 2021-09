Furtuna Ida a omorât 45 de oameni. Primarul New York-ului dă vina pe meteorologi

„Distrugeri sunt peste tot. Ne confruntăm cu una dintre marile provocări ale timpului nostru, dar sunt încrezător că îi vom face față”, a declarat preşedintele american. Șase state au raportat pierderi de vieți omenești: guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, a declarat că cel puțin 23 de persoane au murit în statul său majoritatea blocate în mașinile care au fost inundate. La New York cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, 11 dintre ele s-au înecat în timp ce erau blocate în subsolurile inundate, au spus oficialii. Cinci oameni au murit în Pennsylvania, în timp ce un soldat din Connecticut a fost luat de ape în timp ce răspundea la un apel de ajutor. Au fost raportate decese și în Maryland și Virginia.



Meteorologii nu au reușit să prevadă amploarea dezastrului



Cantitatea de apă adunată în New York în doar cinci ore echivalează cu 50.000 de piscine olimpice. Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a criticat experții meteo, spunând că prognozele lor sunt „făcute în batjocură, în câteva minute". El a spus că a fost avertizat să se aștepte între 7 și 15 cm de ploaie pe parcursul zilei. Cu toate acestea, un record de 3,15 centimetri a căzut în Central Park în doar o oră. „Trebuie să începem să comunicăm oamenilor că lucrurile vor fi mult mai rele în toate situațiile”, a spus el.





La rândul său, guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a spus: „Nu știam că între 20:50 și 21:50 noaptea trecută, cerurile se vor deschide literalmente și vor aduce Niagara pe străzile din New York”. Încă nu este clar care este rolul schimbărilor climatice aici, dar știm că temperaturile mai mari de la suprafața mării cresc energia furtunilor, care aduc ploi extreme pe uscat.



Un adevărat potop biblic s-a abătut peste New York



În câteva ore străzile s-au umplut de apă, atât de multă încât zeci de șoferi n-au mai avut ce face decât să le abandoneze. Oamenii s-au adăpostit în clădiri sau la metrou pentru a-şi salva vieţile, doar că nivelul apei a crescut atât de mult, încât a inundat și galeriile metroului. Circulația trenurilor a fost întreruptă în cea mai mare parte a rețelei, sute de oameni au rămas blocați în stații. Atât la New York cât și în districtele învecinate a fost declarată pentru prima oară în istorie starea de urgență din cauza inundațiilor bruște.





Sute de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din New York. Și turneul de tenis de la US Open a fost afectat de furtună, mai multe partide au fost întrerupte sau mutate între arene.





SUA se confruntă cu distrugerile legate de climă în toată țara și găsirea de soluții este o chestiune de viață și de moarte, a spus Joe Biden. El a declarat că inundațiile fără precedent, împreună cu distrugerile provocate de uraganul Ida în Louisiana și Mississippi, precum și incendiile de neoprit din California sunt o dovadă a acestor schimbări extreme ale climei.