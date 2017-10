Furtuna din week-end a lăsat 20 de localităţi fără curent electric

Furtuna din week-end a lăsat 20 de localități fără curent electric

Precipitațiile și vântul puternic de sâmbătă seara au îngreunat traficul în mai multe zone ale județului. Copaci și stâlpi de înaltă tensiune căzuți la pământ, 20 de localități fără curent electric este bilanțul furtunii weekend-ului trecut. Avertizarea cod galben a intrat în vigoare începând de sâmbătă dimineața, când în tot județul au început să cadă precipitații sub formă de ploaie. Seara, precipitațiile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, iar vântul, care a suflat cu putere, a dat mari bătăi de cap șoferilor aflați în trafic. Cea mai mare cantitate de precipitații a căzut la Constanța - 47 de litri pe metrul pătrat. La Medgidia, cantitatea de precipitații a fost de 36,8 litri pe metrul pătrat, iar la Hârșova, de 34,4 litri. Potrivit informațiilor furnizate de Andreea Mitrescu, dispecer la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, copacii căzuți pe carosabil au îngreunat traficul în zona Avicola Ovidiu, pe DN 39 - între localitățile Eforie Sud și Tuzla, pe DN 22 C - în apropiere de localitatea Mircea Vodă, pe DN 2A - în vecinătatea satului Nisipari, în zona localităților Ciocârlia - Cobadin, Deleni - Pietreni, Mihail Kogălniceanu. De asemenea, circulația a fost îngreunată, sâmbătă noaptea, și în apropiere de orașul Basarabi, unde, din cauza unei canalizări înfundate, carosabilul era inundat. Probleme au fost și pe drumul care leagă Constanța de Cumpăna, unde un stâlp de susținere al unei firme de cablu TV a căzut la pământ și a blocat circulația mai bine de jumătate de oră. Problemele au fost remediate în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Tot din cauza vântului, 20 de localități din județ au rămas fără curent electric. Ieri, în jurul orei prânzului fuseseră remediate rețelele de tensiune în localitățile Băltăgești, Pietreni, Nuntași, Cochirleni, Călugăreni și Rasova. De asemenea, angajații Electrica lucrau, ieri, pentru remedierea defecțiunilor la instalațiile electrice în satele Chirnogeni, Negru - Vodă, Darabani, Vâlcele, Coroana, Cotu Văii, Osmancea, Mereni, Topraisar, Movilița, Bărăganu, Potârnichea, Ion Corvin, Dumbrăveni. În urma ninsorii căzute, stratul de zăpadă a fost de trei centimetri la Cobadin, doi centimetri la Amzacea și la Independența și un centimetru la Negru - Vodă. Nu scăpăm de frig nici în zilele următoare. Meteorologii de la Centrul Regional Dobrogea spun că, până miercuri, vremea se va menține rece, cu cerul temporar noros. Izolat, vor cădea precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări locale. Temperatura maximă se va înscrie între 3 și 7 grade, iar temperatura minimă se va încadra între minus 3 și plus 2 grade Celsius.