Funcţiile de conducere ale instituţiilor de stat din judeţ, împărţite între democrat-liberali şi social-democraţi

Funcțiile de conducere ale instituțiilor de stat din județ, împărțite între democrat-liberali și social-democrați

După semnarea protocolului de guvernare, după desemnarea miniștrilor cabinetului Boc și repartizarea, la nivel național, a agențiilor și companiilor din subordinea ministerelor, iată că a venit rândul împărțirii funcțiilor de conducere din județ între PD-L și PSD. Concret, în perioada următoare vom asista la revendicarea, de către pedeliști și pesediști, a posturilor de conducere ale instituțiilor de stat județene. Potrivit unor surse din interiorul PD-L, ceea ce se știe cu certitudine până în momentul de față este că șefia Administrației Porturilor Maritime Constanța și conducerea unităților spitalicești de recuperare din județ vor reveni democrat-liberalilor. În aceeași ordine de idei, conform algoritmului împărțirii funcțiilor de conducere, postul de prefect de Constanța ar reveni PSD-ului, în timp ce acelea de subprefect (n.r.- două la număr) PD-L-ului. Aceleași surse democrat-liberale ne-au dezvăluit și numele vehiculate fie pentru șefia APC, fie pentru alte funcții din vârful ierarhic al instituțiilor subordonate Executivului. Nu în ultimul rând, se pare că anumite posturi de conducere vor fi negociate la nivel local între PD-L și PSD. Mironescu și Onaca, în cărți pentru șefia APC Astfel, pentru postul de director al APC, discuțiile s-ar concentra, se pare, în jurul lui Dorel Onaca și al fostului deputat PD-L Laurențiu Mironescu. De menționat este că acesta din urmă a mai ocupat funcția de director al APC. Cu toate acestea, însă, fostul parlamentar a declarat că nu a cerut funcția de conducere a APC, dar că, dacă va fi solicitat, ca urmare a pregătirii sale profesionale, la conducerea vreunei companii din subordinea ministerelor, va accepta: „Nu am solicitat nimic, nu suntem la tarabă! Nici nu am depus vreo cerere în sensul acesta. Sunt chestiuni interne și nu aș vrea să le discut acum”, a declarat Laurențiu Mironescu pentru „Cuget Liber”. Pe de altă parte, surse din cadrul PD-L susțin că singura cerere depusă la Biroul Permanent Județean al PD-L Constanța ar aparține lui Mironescu, acesta din urmă solicitând chiar șefia APC. Alte nume vehiculate pentru posturi de conducere în cadrul Administrației Porturilor Constanța sunt Vicențius Petrescu și Ioan Bălan, fostul șef al Direcției de Exploatare, Siguranță și Securitate Portuară. Mai multe despre viitorul director general al APC vom putea afla, probabil, în cursul acestei săptămâni, după ce liderul PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, va participa la o întâlnire cu mi-nistrul Transporturilor, Radu Berceanu. Adrian Manole, primul europarlamentar constănțean Agenția pentru Protecția Mediului Constanța schimbă, și ea, conducerea și asta pentru că actualul director, democrat-liberalul Adrian Manole dă șefia instituției pe… Parlamentul European. Mai exact, ca urmare a faptului că unii dintre colegii săi pedeliști, deputați europeni până de curând, au revenit în țară pentru a-și prelua mandatele de parlamentari sau portofoliile de miniștri, Manole va deveni el însuși europarlamentar. Democrat-liberalul este astfel primul deputat european de Constanța. Locul său la șefia Agenției pentru Protecția Mediului va fi luat, conform surselor din interiorul PD-L, un social-democrat. Paloma Petrescu vrea să fie sigură de susținerea partidului Potrivit acelorași surse, Paloma Petrescu, fost aspirant PD-L la un mandat de deputat este, și ea, în cărți pentru funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Edu-cației, Cercetării și Inovării. Pedelista a confirmat că este, într-adevăr, unul dintre numele vehiculate, dar a atras atenția asupra faptului că va accepta postul „doar în anumite condiții”. În acest sens, Paloma Petrescu a explicat: „Este o poziție de decizie și e foarte importantă. Implică foarte multă responsabilitate. Tocmai de aceea voi negocia funcția în măsura în care voi avea libertatea de a-mi alege echipa și, mai ales, în măsura în care voi fi sigură de susținerea totală a partidului. Fără susținerea deplină a partidului nu poți face nimic ca secretar de stat”, a precizat ea. De remarcat este că democrat-liberala a afirmat că nu despre sprijinul Organizației Județene a PD-L e vorba, de acesta bucurându-se din plin, ci despre susținerea partidului la nivel național. Prefect PSD, subprefecți PD-L Cât privește reprezentanții Guvernului în teritoriu, potrivit aceluiași algoritm de stabilire a conducerilor instituțiilor de stat din județ, fotoliul de prefect ar putea reveni social-democraților, în vreme ce posturile de subprefect, democrat-liberalilor. Pesedistul Liviu Brăiloiu, fost candidat la parlamentare, este numele vehiculat pentru postul de prefect fiind, în același timp, luat în calcul și pentru funcția de secretar de stat în Ministerul Mediului, portofoliu deținut tot de un social-democrat, și anume Nicolae Nemirschi. Liviu Brăiloiu nu a putut fi contactat pentru a confirma sau infirma aceste informații, în ciuda numeroaselor noastre încercări de a intra în contact cu el. De cealaltă parte, unul dintre pedeliștii constănțeni care ar putea deveni subprefect este Mircea Iustian, și el fost aspirant la un mandat de parlamentar. Iustian a afirmat că știe că numele său este una dintre propuneri, dar că va fi o decizie grea. Pedelistul și-a motivat atitudinea prin faptul că, dacă va ocupa postul din subordinea Guvernului, va fi nevoit să renunțe la calitatea de membru de partid: „Am o mică problemă care provoacă frământări interioare. Dacă accept să fiu subprefect, va trebui să renunț la calitatea de membru PD-L, ori asta e o decizie grea”, a menționat Mircea Iustian, lăsând de înțeles că e preocupat mai degrabă de poziția în cadrul partidului decât de postul de înalt funcționar public. Celălalt pedelist vehiculat pentru funcția de subprefect este Mihai Petre. Oscar Beneș, între pensia de militar și salariul din sistemul public Casa Județeană de Pensii are, și ea, un nou director. După ce și-a câștigat, în instanță, funcția de director executiv, Oscar Beneș a revenit, potrivit declarațiilor sale, la data de 18 decembrie, la șefia instituției publice. Reamintim că Beneș fusese suspendat, în opinia sa „în mod abuziv” de la conducerea Casei Județene de Pensii pe o perioadă nedeterminată. Ceea ce trebuie, însă, remarcat, este faptul că ordonanța de urgență care prevede interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sistem public și care va fi publicată azi în Monitorul Oficial l-ar putea influența și pe Oscar Beneș, ținând cont de faptul că el a ieșit la pensie din cadrul Armatei, iar acum este director al unei instituții publice. Întrebat în ce măsură îl va afecta această hotărâre, Beneș a precizat: „Respectarea prevederilor Constituției, legilor și jurămintelor în textul și spiritul lor a constituit și constituie pentru mine un crez”. Aceasta a fost singura declarație a lui Beneș pe această temă, el adăugând, în final, că „de aici reiese totul”.