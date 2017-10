Fraţii Ţarnaev plănuiau atentate şi la New York, după atacul din BOSTON

Frații Țarnaev plănuiau atentate și la New York, după atacul din BOSTON

Ştire online publicată Vineri, 26 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jokar și Tamerlan Țarnaev plănuiau atentate și la New York, după atacul din Boston, afirmă surse citate de presa americană. Frații Tamerlan și Jokar Țarnaev discutau despre plasarea unor bombe la New York după comiterea atentatelor din Boston, dar planul lor a fost dejucat în momentul în care au început să fie urmăriți de poliție, afirmă surse citate de presa americană.Conform unei surse citate de Reuters, cei doi frați au deturnat o mașină cu tot cu șofer, joia trecută, și intenționau să meargă la New York pentru a detona șapte dispozitive explozive. Dar șoferul luat ostatic a reușit să scape într-o stație de alimentare cu carburanți, iar cei doi frați au fugit cu mașina, fiind localizați de poliție.Tamerlan Țarnaev, în vârstă de 26 de ani, a murit în schimbul de focuri cu forțele de ordine, iar fratele său, Jokar (în vârstă de 19 ani), este la spital. Cei doi frați sunt suspectați de comiterea atentatelor de la maratonul din Boston, pe 15 aprilie, incident soldat cu trei morți și peste 260 de răniți, informează realitatea.net.