Fratele lui Pablo Escobar cere o sumă exorbitantă pentru "capul" lui Donald Trump







Roberto Escobar, fratele mai mare a lui Pablo Escobar, celebru baron al drogurilor columbian, a lansat o campanie GoFundMe în încercarea de a-l intimida pe Donald Trump. Acesta speră să strângă cel puțin 50 de milioane de dolari pentru compania sa, Escobar INC., dar nu este încă clar ce planuri are „El Osito” în privința președintelui american.



Pe pagina cauzei sale de pe platforma GoFundMe, care ulterior a fost ștearsă, Roberto Escobar susținea că deține suficiente informații care ar putea afecta cariera lui Trump. „Eu sunt fratele unui erou latin, am eliminat mulți oameni de la putere… Trump va fi dat jos”, a scris el, potrivit TMZ.



Este evident că un personaj controversat ca Escobar, cunoscut pentru traficul de droguri, nu va oferi gratis astfel de informații picante, dar parcă 50 de milioane de dolari e o sumă prea mare.





Se pare că Roberto ar avea informații pe care procurorul special Robert Mueller ar vrea să le audă, indiferent de natura lor. „Deținem secrete murdare ale președintelui Trump, ale familiei și asociaților săi”, maii susține Roberto Escobar.



În timp ce pagina pentru strângere de fonduri de pe GoFundMe a fost închisă, o alta pe We The People Will Fund The Wall, care are ca obiectiv strângerea unui miliard de dolari, este încă activă. E curios că există o mulțime de oameni interesați să-l înlăture pe Trump de la putere.







sursa text si foto: tabu.ro