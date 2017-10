Franța / Marine Le Pen spune că dacă va câștiga alegerile prezidentiale va organiza un referendum cu privire la apartenența la UE

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen si-a reiterat sambata, intr-un miting la Brachay (Haute-Marine), candidatura in alegerile prezidentiale din 2017 si a subliniat ca in cazul in care va obtine o victorie va organiza un referendum pe tema apartenentei Frantei la Uniunea Europeana (UE) ca cel din Marea Britanie din iunie, relateaza AFP, citata de News.ro.Britanicii "si-au ales destinul si au decis sa paraseasca Uniunea Europeana. Ei au ales independenta (...). Acest referendum pe tema apartenentei la Uniunea Europeana eu il voi organiza in Franta, deoarece aveti dreptul sa va spuneti cuvantul (...)", a declarat ea."Francezi, putem redeveni un popor liber, mandru, independent, putem sa-i dam Frantei adevaratul ei loc in lume", a subliniat presedinta FN intr-un discurs intrerupt de sloganul "Marine presedinta" strigat de sustinatorii ei.Ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana este posibila, a declarat joi fostul premier britanic Tony Blair, intr-un interviu pentru Europe 1.Fostul sef al Guvernului a avertizat ca o anulare a Brexitului este improbabila. Cu toate acestea, ¬dezbaterea continua¬, a spus fostul premier proeuropean.Guvernul britanic este profund divizat in privinta calendarului si modalitatilor iesirii din UE.¬Nu am fost de acord cu organizarea referendumului, nu cred ca era necesar¬, a spus Blair.In opinia sa, rezultatului referendumului este consecinta atmosferei generale din Europa. ¬Peste tot in Europa exista o reactie impotriva autoritatii, impotriva globalizarii. Mai este si problema migratiilor¬, a apreciat el.Comisarul european german Gunther Oettinger a spus marti ca are in continuare indoieli cu privire la o iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana si ca nu ar paria prea mult pe un Brexit.