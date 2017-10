Franţa îşi plânge morţii din atacurile teroriste. Ce măsuri a anunţat premierul

Franța își plânge morții din atacurile teroriste. Ce măsuri a anunțat premierul

Starea de urgență din Franța, impusă anul trecut după atacurile teroriste din Paris, va fi extinsă, a anunțat premierul Manuel Valls. El a declarat că măsurile sunt necesare „pentru a proteja democrația”. Manuel Valls a vorbit la împlinirea unui an de la atacurile militanților islamiști, în care au murit 130 de oameni.Președintele Francois Hollande a marcat trecerea unui an de la atentatele teroriste de la Paris, dezvelind plăcuțe comemorative ale victimelor.Începând cu stadionul Stade de France și terminând cu sala de concerte de la Bataclan, Hollande și primarul Parisului aduc un omagiu victimelor nevinovate.La Stade France, fiul victimei Manuel Dias, singura persoană ucisă acolo, a vorbit în numele tatălui său, născut portughez, spunând că acesta era dovada vie „că integrarea este posibilă”. „Trăiască toleranța, inteligența, trăiască Franța”, a spus el.Manuel Valls a spus că starea de urgență va fi extinsă pentru că există riscul „unor atacuri de felul celor pe care le-am văzut la Nisa”.Măsurile extreme oferă puteri mai multe polițiștilor, de a percheziționa oamenii și de a-i plasa în arest la domiciliu. Cu toate acestea, o anchetă oficială a descoperit că starea de urgență are un impact minim asupra îmbunătățirii securității în țară.Manuel Valls a mai precizat că țara trebuie să rămână sigură, în timpul campaniilor și alegerilor prezidențiale și parlamentare, care vor avea loc în Franța, între aprilie și iunie 2017.