Franța / Descoperirea unui salvator: îi acorda primul ajutor unui kamikaze

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Continuă să apară mărturii șocante ale supraviețuitorilor atacurilor de la Paris de vinerea trecută. Un asistent medical care locuiește lângă una dintre cafenelele atacate și care s-a dus să ajute povestește că a încercat să resusciteze un bărbat cu o plagă deschisă, pentru ca apoi să descopere că era unul dintre atacatori.„I-am sfâșiat tricoul și am văzut niște fire. Pe jos era sânge și am remarcat primele cuie. Apoi, brusc, am înțeles că rana îi fusese provocată de o explozie și că el era kamikaze. Exact când mi-am dat seama au sosit și ambulanțele”, a povestit David.În numai câteva zile, Franța și Belgia au anunțat măsuri de securitate suplimentare care presupun costuri de un miliard de euro. Prin comparație, organizarea atacurilor n-ar fi costat decât 7.500 de euro, potrivit calculelor făcute de Reuters. Puștile Kalașnikov costă între 300 și 700 de euro în Uniunea Europeană, iar muniția cel mult 2.000 de euro. Pentru centurile cu explozibil, teroriștii au folosit substanțe cumpărate din farmacii și cuie care se găsesc în magazine.Între timp, autoritățile franceze continuă în ritm susținut raziile în mediile islamiste, după instaurarea stării de urgență, a cărei prelungire a fost votată vineri și de Senat.Poliția a făcut aproape 800 de percheziții într-o săptămână. 90 de oameni au fost în arestați preventiv și alți 164 au fost plasați în arest la domiciliu. De asemenea, au fost confiscate peste 170 de arme.Ieri, în numeroase moschei din Franța s-au citit texte care condamnă terorismul.Anchetatorii au identificat-o ieri, cu ajutorul amprentelor, și pe Hasna Aitboulahcen, tânăra de 26 de ani moartă în apartamentul din Saint-Denis vizat miercuri de un raid al forțelor de ordine. Era verișoara lui Abdelhamid Abaaoud, considerat creierul atentatelor de la Paris, ucis și el în același raid. Contrar primelor informații anunțate de poliția franceză, nu Hasna, ci o a treia persoană a detonat explozibilul pe care îl avea asupra sa, transmite Digi24.ro.Un membru al forțelor speciale care a luat parte la asalt povestește că cei din apartament au tras asupra lor cu mitraliere: „Unul dintre trăgători a auzit vorbind pe unul dintre teroriști, o femeie. S-a prefăcut că vrea să se predea. Credem că mințea ca să ne determine să intrăm în apartament, pentru ca un număr cât mai mare de polițiști să moară când s-a detonat explozibilul”.Aseară, Parchetul de la Paris a anunțat că a identificat încă un kamikaze care s-a detonat lângă Stade de France. Anchetatorii spun că și el fusese controlat pe 3 octombrie în Grecia, așadar numărul atacatorilor suspectați că s-ar fi infiltrat în valul de refugiați este de doi. Pe pașapoartrele lor figurau numele Mohammad al-Mahmod și Ahmad al-Mohammad, dar identitatea lor exactă nu a fost confirmată.