Franţa cere o reuniune a Consiliului Europei pe tema romilor

este nevoie de o abordare "general europeana" a temei. Toti trebuie sa gaseasca solutii pentru a garanta libera circulatie a cetatenilor UE! (Nu ai Romaniei, Bulgariei etc.) Si rezolvarea discrepantelor economice dintre tarile UE. Daca in Romania/Bulgaria se castiga bine, ar mai fi plecat unde vad cu ochii? Dar de ce nu se ofuscheaza pentru doctorii romani care pleaca de aici? Sau inginerii, muncitorii calificati etc... Intelegem ca tin usile deschise pentru intelectuali dar incep sa devina irascibili cand vin si romi? Industrializati Romania! Nu va mai pleca nimeni..... Evident, este o problema complexa ce trebuie abordata din toate unghiurile de catre toti europenii. In temeiul drepturilor cetatenesti fundamentale, garantate de toate documentele UE! Ori suntem doar o tara pentru toti cetatenii ei, ori nu mai suntem nimic! Revenim la statele nationale de dinainte cu obligatiile si problemele lor!