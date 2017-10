François Hollande şi Nicolas Sarkozy, în turul doi pentru preşedinţia Franţei

1

ce calcule faceti?

Sarko are 27%; fiti siguri ca votantii lui Le Pen nu vor vota cu socialistii; asta inseamna ca se vor mai aduna 18% voturi; asta inseamna 45%. Daca se adauga doar jumatate din votantii lui Bayrou, romii pot sa-si ia adio de la Franta, in perioada urmatoare! De partea cealalta, avem 29% plus 12% ai lui Jean-Luc, fac 41; plus 2% ecologistii inseamna 43%. Oare cine e favoritul? Inteleg: presa romana este subordonata stingii mondiale si Moscovei... sie eurosceptica... nationalista..... mde! Dar nici un calcul sumar nu sunteti in stare? Nu doar voi. Toata presa din Romania... Va faceti de ras mai ceva decit cu sondajele pentru nazistu tzopaitor... Vom vedea -rapid- cine are dreptate... Dar nu uitati ce prostii debitati!