Fotomodel acuzat de uciderea unui jurnalist

Ştire online publicată Marţi, 11 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un model masculin de origine portugheză, acuzat de uciderea unui jurnalist în camera sa de hotel din Manhattan, a fost supus unei expertize psi-hiatrice, sâmbătă, la Spitalul Bellevue din New York, re-latează CNN. Carlos Antonio De Castro, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit mort, vineri, în camera sa din Hotelul Intercontinental din New York, potrivit unor surse judiciare. Victima era un reporter portughez. Potrivit polițiștilor, Renato Seabra, un model portughez în vârstă de 20 de ani, a fost reținut, sâmbătă, după ce a fost depistat la un spital din New York unde se prezentase pentru tratament la niște răni la încheieturi. Poliția l-a arestat și l-a transportat la Bellevue. Trupul lui De Castro a fost găsit după ce o cunoștință de-a sa a venit la hotel să întrebe de el, spunând că l-a contactat în urmă cu o zi și că ulterior nu a mai putut da de el, au mai spus sursele citate.