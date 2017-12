Fotografiile cu o tânără care spunea că și-a făcut 50 de operații estetice pentru a arăta ca Angelina Jolie sunt false

Ştire online publicată Joi, 07 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Câteva poze cu o adolescentă care spunea că și-a făcut mai multe operații estetice pentru a arăta ca Angelina Jolie erau de fapt rezultatul machiajului și al Photoshop-ului.Sahar Tabar este o adolescentă din Iran care spunea în urmă cu câteva zile că pentru a arăta ca Angelina Jolie, și-ar fi făcut 50 de operații estetice.La doar 19 ani, în imaginile publicate pe conturile sale de socializare, tânăra părea mai degrabă ca un personaj de animație, iar înfățișarea sa atrage atenția de fiecare dată.Recent, adolescenta a recunoscut că totul a fost o farsă, iar imaginile au fost modificate cu ajutorul Photoshop-ului și al machiajului, notează The Independent.Fata spune că a modificat fotografiile din „amuzament” și că nu se aștepta să devină virale.„Acum am dovedit că am ceva în comun cu Angelina Jolie, dar doar ca să mă amuz, iar scopul meu nu este să arăt ca cineva anume”, a declarat Sahar Tabar.