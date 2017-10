Foto-Video. TEROARE ÎN PARIS. ŞASE atacuri teroriste simultane! Atentat şi pe Stade de France! SUTE DE MORŢI! Preşedintele era pe stadion!

Foto-Video. TEROARE ÎN PARIS. ȘASE atacuri teroriste simultane! Atentat și pe Stade de France! SUTE DE MORȚI! Președintele era pe stadion!

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 140 de persoane au fost ucise în urma unor atentate teroriste multiple ce au avut loc, vineri seară, în mai multe zone din Paris.Potrivit ultimelor informații, 100 de persoane au fost ucise în urma unei luări de ostatici la sala de spectacole Bataclan, unde avea loc un concert al grupului hard rock Eagles of Death Metal. Cel puțin două explozii, comise aparent de teroriști sinucigași, au avut loc în zona stadionului "Stade de France", în timpul unui meci de fotbal între reprezentativele Franței și Germaniei. În paralel, teroriștii au deschis focul cu arme automate la restaurante și terase din zonele Bichat, Charonne și Bataclan, situate în centrul Parisului. Nu este clar câți teroriști și câți ostatici erau în sala de concerte. Conform unor surse, teroriștii s-au aruncat în aer în momentul intrării forțelor de ordine, provocând un carnagiu printre sutele de ostatici. Alți ostatici au murit în schimburile de focuri dintre forțele speciale și alți teroriști.Cel puțin șapte islamiști au comis atentate sinucigașe la Paris, iar altul a fost împușcat mortal de forțele de ordine, anunță autoritățile, după atacurile teroriste soldate cu cel puțin 140 de morți, informează cotidianul Le Figaro.Trei teroriști s-au aruncat în aer în fata arenei sportive Stade de France, situată la periferia Parisului, unde se desfășura un meci de fotbal amical între selecționatele Franței și Germaniei.UPDATE - La sala de concerte Bataclan o serie de tiruri omoară 15 oameni, potrivit unui prim bilanț. Bataclan, unde are loc luarea de ostatici, este una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din Paris și are o capacitate de 1.500 de locuri. Vineri seară, la Bataclan avea loc un concert rock al formației americane Eagles Of Death Metal.ostul de televiziune francez BFM anunță ce este vorba despre șase atacuri teroriste. Numărul persoanelor moarte a ajuns la 60.- 01.02 Cel puțin 60 de oameni au fost uciși în atacurile din Paris, a informat mass-media franceză, potrivit Reuters.Un corespondent al BBC a scris pe contul său de Twitter că deocamdată nicio grupare nu a revendicat atacurile de la Paris, dar că susținători ai Statului Islamic salută atacurile prin intermediul rețelelor sociale, folosind hashtagul "Paris in flames" (Parisul în flăcări — n.r.).- Primăria Parisului le-a cerut sâmbătă, printr-un mesaj pe Twitter, tuturor cetățenilor să nu iasă din case "în așteptarea instrucțiunilor de la autorități", după atacuri înregistrate în mai multe zone din oraș soldate cu zeci de morți, transmite EFE. Potrivit DPA, postul francez BFMTV a anunțat că numărul morților în atacurile din Paris se ridică deja la 60.- Daily Mail susține că atacul cu arme Kalașnikov s-a petrecut în apropierea sediului publicației Charlie Hebdo, acolo unde, la data de 7 ianuarie, 11 oameni au murit într-un atac similar.00,20 - Președintele francez, François Hollande, s-a deplasat la sediul Ministerului de Interne unde este în curs o "analiză a situației" după împușcăturile din centrul Parisului și explozii în zona Stade de France, în nordul capitalei, au informat surse din anturajul acestuia, citate de AFP.Șeful statului a părăsit Stade de France, unde asista la meciul de fotbal dintre echipele Franței și Germaniei, și face "în prezent o analiză a situației la Ministerul de Interne împreună cu toate serviciile competente", a precizat sursa.00:02 Autoritățile franceze anunță că numărul persoanelor decedate a ajuns la 26.23:48 Persoane înarmate au luat mai mulți ostatici în sala de concerte Bataclan din Paris, unde se desfășura un concert rock, afirmă surse din cadrul Poliției franceze citate de AFP. Potrivit unor surse din cadrul poliției franceze, cel puțin 60 de persoane au fost luate ostatice într-o sală de concerte.Atacul a avut loc în sala de concerte Bataclan, unde era un spectacol al grupului hard rock Eagles of Death Metal. Potrivit unor martori, s-a auzit o explozie foarte puternică în timpul concertului și zeci de focuri de armă.- Un alt martor a povestit publicației franceze LeFigaro că a văzut doi oameni intrând în sala de spectacole Bataclan înarmați și îmbrăcați normal, moment în care oamenii au început să sune la numărul de urgență.- Unul dintre martori a povestit că erau pompieri în fața restaurantului pentru a acorda îngrijiri. Doi bărbați au început să tragă cu arma în restaurantul din al 11-lea district. Potrivit Liberation, ar exista patru morți până la acest moment. În același timp, un atent terorist a avut loc la un alt restaurant din Paris. Potrivit presei franceze, se pare că a fost vorba de patru atentate teroriste.BBC scrie că un reporter se află la restaurantul unde s-a deschis focul și vede cel puțin zece oameni care zac pe străzi, morți sau răniți.Un schimb de focuri cu arme Kalașnikov s-a produs vineri seara, într-un arondisment din estul Parisului, în apropierea unui restaurant cambodgian, făcând mai multe victime.Pe stadion se juca un meci de fotbal între echipele Franței și Germaniei. Potrivit I-Tele, președintele francez Francois Hollande a fost evacuat de urgență de forțele de securitate.Poliția și salvarea au ajuns la fața locului. Schimbul de focuri a avut loc în centru, iar exploziile au avut loc în cartierul Saint-Denis, pe bulevardul Bataclan, la câteva momente după aceea.