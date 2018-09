FOTO. REACȚIA LUI KANYE WEST DUPĂ CE A FOST PARODIAT CĂ A PURTAT PAPUCI LA O NUNTĂ





Imaginea s-a viralizat rapid, iar Kanye a devenit ținta gluemelor pe net. Rapperul a ținut că lucrurile să nu rămână la acest nivel, așa că a venit cu un răspuns la critici. A postat o fotografie pe Twitter.













În sfârșit, Kanye West ne arată că are și umor. El a scris în dreptul fotografiei: "are the slides big enough[?]". Iată fotografia inițială cu care cântărețul a atras atenția.













Chiar dacă a devenit ținta ironiilor, Kanye continuă să poate acesi papuci. Este o chestie de marketing pentru că astfel își promovează acești papuci care fac parte din noua colecție Yeezy, scrie profm.ro

Kanye West a surprins pe toată lumea cu ținuta pe care a purtat-o la nunta prietenului său 2 Chainz. A purtat un costum elegant, dar în picioare a avut o pereche de papuci.