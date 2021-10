Fostul guvernator al New York-ului, inculpat pentru agresiune sexuală

Fostul guvernator al statului american New York, Andrew Cuomo, a fost inculpat, pentru acuzații de agresiune sexuală asupra unei foste angajate, aceleași care au provocat și scandalul politic major în urma căreia politicianul a fost obligat să renunțe la funcție. „O plângere pentru delict împotriva fostului guvernator Andrew Cuomo a fost depusă la tribunalul din Albany”, a declarat pentru AFP, citat de Agerpres, o purtătoare de cuvânt a tribunalelor din New York, precizând că este vorba despre un scandal sexual. Apărută în mai multe surse din presa americană, plângerea emisă de Biroul şerifului din Albany îl acuză pe fostul guvernator de „atingere forţată” pe 7 decembrie 2020, la reşedinţa sa oficială din Albany, capitala statului New York. Acuzat în mod repetat de foste angajate de hărțuire și agresiune sexuală, Cuomo, în vârstă de 63 de ani, a demisionat din funcție pe 11 august, la o săptămână după publicarea unui raport de investigații în care erau detaliate cazurile în care a fost implicat. Anterior, demisia îi fusese cerută de nume grele din Partidul Democrat, inclusiv de președintele Joe Biden.