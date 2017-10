Fost oficial CIA, inculpat pentru divulgare de informaţii secrete

Fost oficial CIA, inculpat pentru divulgare de informații secrete

Miercuri, 25 Ianuarie 2012

Un fost oficial din CIA a fost este cercetat pentru divulgare de informații secrete jurnaliștilor, dezvăluind inclusiv numele unor colegi care lucrau sub acoperire și informații despre interogarea unui membru al-Qaida, anunță Departa-mentul american al Justiției.Angajat al CIA în perioada 1990 - 2004, John Kiriakou va fi prezentat luni după-amiază unui tribunal federal din statul american Virginia pentru a fi pus sub acuzare în mod oficial, precizează instituția.Bărbatul este acuzat că a dezvă-luit identitatea a doi agenți care lucrau sub acoperire. „Protejarea informațiilor clasificate, în special a identității ofițerilor CIA implicați în activități sensibile, este esențială pentru garantarea siguranței agenților de informații și securității națio-nale”, a explicat secretarul Justiției, Eric Holder.