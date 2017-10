Fondurile structurale rămân o nebuloasă pentru IMM-uri

Absorbția fondurilor structurale este un criteriu de monitorizare al României. În caz că eșuăm lamentabil să cheltuim banii oferiți de uniune, Comisia Europeană are dreptul să sancționeze țara noastră, mergând chiar până la suspendarea unor beneficii de stat-membru. „Accesarea programelor de finanțare ale UE este cea mai bună metodă de a ne integra în circuitul pieței unice europene, adică principalul motiv pen-tru care am aderat în primul rând”, consideră Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Deși până acum contractarea banilor europeni a rămas în grafic, anul 2008 este esențial, întrucât UE trimite o șarjă importantă de fonduri iar România încă să mai confruntă cu posibile blocaje în calea absorbției. În primul rând, persistă problema consultanței. Numărul firmelor competente de consultanță este încă redus și, în același, cei mai mulți întreprinzători nu văd consultanța ca un vector al succesului în afaceri. „Cu alte cuvinte, credem că ne pricepem la toate și că nu avem nevoie de ajutor. În plus, parteneriatele public-private sunt încă fragile, în special din cauza lipsei de încredere față de instituțiile publice”, mai spune oficialul OTIMMC Constanța. Mai exact, după cum afirma recent un oficial al Comisiei Europene, România are o problemă de percepție cu fondurile structurale: „E ca și cum ai vorbi de monstrul din Loch Ness. Toată lumea a auzit de el, dar nimeni nu știe cum arată. Fondurile structurale nu sunt acordate din milă sau caritate. Ele formează un instrument menit să echilibreze diferențele din interiorul uniunii și să asigure o dezvoltare echilibrată, dezvoltând infrastructura și rezolvând proble-mele de mediu”. În perioada 2007 – 2013, Uniunea Europeană acordă României fonduri structurale și de coe-ziune, care însumează peste 30 miliarde euro. Numai în 2008, fondurile totalizează circa 195,5 milioane euro, din care 28,5 milioane euro reprezintă contribuția guvernului României, prin intermediul programelor naționale, gestionate de Ministerul pentru IMM-uri.