Fondatorul CNN a dezvăluit că suferă de demență

Miliardarul american Ted Turner, fondator al postului de televiziune CNN, a spus că suferă de o formă de demență care îi provoacă stări de epuizare și pierderi de memorie.Turner (79 de ani), a spus, într-un interviu pentru CBS, că a fost diagnosticat cu demență cu corpi Lewy, o boală cerebrală cu evoluție progresivă.„Este o formă ușoară, care se aseamănă cu stadiul incipient de Alzheimer. Este ceva similar. Însă nu-i deloc la fel de gravă. Alzheimer este o boală fatală”, i-a dezvăluit Ted Turner jurnalistului Ted Koppel într-un interviu ce va fi difuzat în cadrul emisiunii „CBS Sunday Morning”, scrie Agerpres.Postul american CBS a difuzat vineri câteva fragmente din interviul realizat în acest an la ferma pe care Turner o deține în statul american Montana. Biroul de presă al miliardarului american a confirmat diagnosticul.„Slavă Domnului că nu am așa ceva (Alzheimer, n.r.). Însă am totuși – acea boală -… nu-mi amintesc numele ei. Demență. Nu-mi mai amintesc numele ei complet”, a declarat magnatul american.