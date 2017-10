FMI nu vrea un al treilea acord cu Grecia

Ştire online publicată Joi, 30 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

FMI nu vrea un al treilea acord cu Grecia, din cauza datoriei acumulate de Atena, și ia în calcul încheierea unui nou tratat abia în 2016, informează Financial Times. Pe de altă parte, mai mulți oficiali germani susțin că nu vor putea obține aprobarea Bundestag-ului pentru acordul cu Grecia, fără participarea FMI.Îndatorarea ridicată și istoricul negativ în privința implementării reformelor descalifică Grecia de la un al treilea pachet de ajutor financiar din partea Fondului Monetar Internațional (FMI), potrivit unui raport prezentat board-ului FMI de către experții instituției internaționale, informează Realitatea.net..Recomandarea experțílor FMI, înaintată boardului, miercuri, ridică noi semne de întrebare dacă instituția internațională se va alătura eforturilor Uniunii Europene de a salva Grecia de la colaps, scrie Financial Times.Având în vedere concluzia raportului, specialiștii FMI vor participa la negocierile desfășurate, în prezent, la Atena pentru un nou program financiar destinat Greciei, însă instituția nu va lua timp de mai multe luni, sau chiar până anul următor, o decizie dacă va participa sau nu cu fonduri proprii.Întârzierea din partea FMI ar putea avea consecințe semnificative, mai ales în Germania, unde oficialii au afirmat în mod repetat că ar fi imposibil de obținut acordul Legislativului de la Berlin pentru un pachet de 86 miliarde de euro destinat Greciei dacă la acesta nu participă și FMI.Reamintim că liderii zonei euro au ajuns, pe 13 iulie, la un acord cu partea elenă pentru negocierea unui al treilea program de asistență financiară, care să permită rămânerea Greciei în zona euro. Grecia și-a asigurat promisiunea restructurării datoriilor și finanțarea pe termen mediu în cadrul unui pachet în valoare de 86 de miliarde de euro, care va permite țării să rămână în spațiul monedei unice.Grecia are o datorie totală de peste 320 de miliarde de euro, dintre care 65% către țări din zona euro și către FMI, iar 8,7% către Banca Centrala Europeană (BCE). Începând de la 1 iulie, Grecia este, tehnic, în incapacitate de plată.Premierul grec, Alexis Tsipras, a anunțat, joi, că mai vrea un referendum. De data asta în interiorul propriului partid, Syriza, care trece printr-o criză fără precedent, după evadarea unui număr mare de parlamentari și ridicarea tot mai multor voci împotriva planului de salvarea Greciei, semnat de Tsipras la Bruxelles.Tsipras a ținut, joi, un discurs în fața partidului în care a cerut convocarea unui congres de urgență, pentru ziua de duminică, în care Syriza să decidă dacă susține sau nu al treilea plan de bail-out convenit de Guvernul de la Atena cu liderii zonei euro."Există o facțiune care nu acceptă analiza Guvernului care a semnat acordul de rămânere în zona euro în zorii zilei de 13 iulie. În acest caz propun un referendum pe acest subiect", a spus Tsipras, citat de enikos.gr.Premierul elen, Alexis Tsipras, a avertizat, în prealabil, că nu se va lasa șantajat de rebelii din Syriza, partidul pe care îl conduce. Mai mult, Tsipras i-a sfătuit să susțină pachetul de reforme necesar pentru implementarea celui de-al treilea pachet de salvare, altfel va fi nevoit să convoace alegeri anticipate, dacă va pierde majoritatea parlamentară, potrivit Ziare.com.Pe de altă parte, Ministrul grec al Finanțelor, Euclid Tsakalotos, anunța, pe 25 iulie, că solicită oficial ajutorul Fondului Monetar International. Răspunzând unei cerințe formulate pe 13 iulie, în cursul unui summit extrem de tensionat, de celelalte state din zona euro, Euclid Tsakalotos afirma, în cadrul unei scrisori deschise: "Dorim să vă informăm că solicităm un nou credit" din partea FMI.Guvernul de la Atena, dominat de partidul stângii radicale Syriza, intenționa, după câștigarea alegerilor parlamentare din ianuarie, să renunțe la orice plan de ajutor din partea FMI, considerat partizan inflexibil al măsurilor de austeritate, potrivit HotNews.ro.