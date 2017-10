FMI, îngrijorat de gradul austerităţii din Europa

FMI, îngrijorat de gradul austerității din Europa

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fondul Monetar Internațional (FMI) se teme ca austeritatea din unele țări europene să nu devină „imposibil de susținut politic și social” într-un moment în care protestele împotriva planurilor de economii bugetare continuă în Grecia sau în Portugalia.Există „riscul ca austeritatea să devină imposibil de susținut politic și social în țările de la periferia zonei euro” (Grecia, Portugalia, Spania), a precizat Fondul Monetar Internațional într-o sinteză publicată cu ocazia unui recent summit G20 în Mexic, transmite AFP.„Este nevoie de câțiva ani pentru a duce la bun sfârșit reformele bugetare și structurale în aceste țări”, atrage atenția Fondul.În cadrul adunării sale generale de la începutul lunii octombrie de la Tokyo, FMI a recunoscut că a subestimat impactul planurilor de austeritate asupra creșterii în țările europene sub asistență financiară internațională, în special Grecia.Evidențiind un alt risc asupra zonei euro, FMI estimează în raport că anumite țări ar putea amâna recurgerea la mecanismele de ajutor din „motive politice”.La începutul lunii septembrie, Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat un program de achiziții de obligațiuni pentru a determina scăderea ratei de împrumut, însă nicio țară nu a făcut până acum apel la această inițiativă.Spania a refuzat până în prezent să apeleze la acest program, temându-se să se plieze la noile măsuri de austeritate impuse prin intermediul Mecanismului European de Stabilitate (MES).Atrăgând atenția asupra riscurilor politice, FMI afirmă că „o nouă agravare a tensiunilor” în zona euro ar obliga guvernele să accelereze și mai mult ajustarea bugetară, cu posibilitatea de pierderi „și mai importante” pentru creștere.v v vÎn ceea ce privește restul lumii, Fondul face apel încă o dată la SUA să rezolve problema „vârfului fiscal”, relevând totodată „o anumită apla-nare” a tensiunilor financiare internaționale.„Conjunctura economică ar putea fi pe cale de a se stabiliza”, scrie FMI, dând însă asigurări că nu sunt excluse „noi reculuri”.Fondul, care continuă să anticipeze o creștere de 3,6% la nivel mondial în 2013, estimează totodată că riscul ca această rată să fie în final sub 2% a crescut de peste patru ori, de la 4% în aprilie la 17% în septembrie.Potrivit FMI, o creștere mondială sub 2% ar putea implica o recesiune în economii avansate și o „încetinire importantă” a puterilor emergente.„Incertitudinile privind viitorul sunt în continuare considerabile”, scrie Fondul.