FMI aprobă eliberarea unei tranşe de 1,27 miliarde de dolari pentru Irlanda

FMI aprobă eliberarea unei tranșe de 1,27 miliarde de dolari pentru Irlanda

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Economia Irlandei a crescut modest pentru al doilea an consecutiv, dar țara este în grafic pentru a îndeplini condițiile impuse în schimbul asistenței financiare, a anunțat Fondul Mone-tar Internațional, care a aprobat eliberarea unei tranșe de 1,27 miliarde de dolari pentru Dublin, transmite Reuters.Până acum, Irlanda a beneficiat de fonduri de 27,79 miliarde de dolari de la FMI, deoarece a reușit să țină sub control deficitul bugetar și să îmbunătățească situația economiei. Datoria publică ar urma să ajungă la un nivel record în acest an, iar creșterea economiei ar urma să se accelereze anul viitor.Rata șomajului rămâne ridicată, la 13,7%, și un sfert din împrumuturile băncilor „sunt credite neperformante, iar pierderile persistă, afectând acorda-rea de noi împrumuturi”, se arată în raportul FMI.