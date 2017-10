Flota mondială trăieşte din speculaţii bursiere

Flota mondială trăiește din speculații bursiere

Potrivit ultimului raport al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), pe fondul deteriorării economiei mondiale, cererea de petrol la nivel global a scăzut de la 85,59 milioane de barili pe zi, în 2008, la 84,47 milioane de barili, în primul trimestru al anului 2009. Se estimează că declinul va continua până la un nivel mediu de 83,30 milioane de barili pe zi, în trimestrul doi. Apoi, de la jumătatea anului, pe fondul tendinței de redresare a economiei, cererea de petrol se va relansa, susțin specialiștii OPEC. În trimestrul trei, ea va atinge o medie zilnică de 84,70 milioane de barili, iar în ultimul pătrar al anului, 84,93 milioane de barili. Previziunile optimiste despre apropiatul sfârșit al crizei se reflectă în dinamica prețurilor petroliere la bursă. Cotațiile future (care se referă la livrările viitoare), dar și cele spot (pentru livrările curente) sunt într-o continuă creștere. În primele două luni ale lui 2009, ele pendulau în intervalul 40 - 46 de dolari pe baril. În martie – aprilie, au urcat la 50 – 53 de dolari, iar acum s-au înscris ecartul de 59 – 61 de dolari. Interesant este rolul flotei mondiale în jocul speculațiilor bursiere. În mod curent, cel puțin 55 de tancuri petroliere, dintre care 49 sunt very large crud carrier (tancuri petroliere de 160.000 – 319.999 tdw), depozitează circa 102 milioane de barili de țiței. Alte 33 de nave, în principal de 80.000 tdw, au la bord 19 milioane de barili de produse mediu distilate. Depozitele plutitoare sunt localizate, în principal, în bazinul Atlantic, după cum urmează: în golful SUA - 42%, în Marea Nordului și Mediterana - 32%, iar în vestul Africii - 16%. Cele 121 milioane de tone de petrol brut și semiprelucrat de pe mare au menirea de a distorsiona cererea reală. În momentul creșterii stocurilor de pe mare, pe piața mărfurilor se creează impresia unei creșteri reale a consumului. Drept urmare, prețurile încep să urce. Când ating un nivel convenabil, proprietarii mărfurilor transformă contractele future – în contracte spot și câștigă diferența de preț în plus. Apoi, rezervele de petrol depozitate pe mare sunt refăcute și ciclul speculațiilor se reia. Flota mondială de tancuri petroliere are de profitat de pe urma acestei afaceri. În ultimele luni, contractele de transport s-au împuținat, iar tarifele au continuat să scadă. Printre cele mai afectate sunt chiar supertancurile. Rolul de depozite plutitoare le va ajuta, însă, să traverseze criza. În prezent, 10% din capacitatea flotei de very large crud carriere a lumii este folosită în acest scop.