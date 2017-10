Fiul lui Ion Raţiu, decorat de Regina Elisabeta a II-a cu titlu de Membru al Ordinului Britanic

Fiul lui Ion Rațiu, decorat de Regina Elisabeta a II-a cu titlu de Membru al Ordinului Britanic

Ştire online publicată Vineri, 02 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, a primit din partea reginei Elizabeth a II-a distincția de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE), pentru efortul depus pentru ajutorarea grupurilor dezavantajate din România, scrie The Guardian, citat de B1.ro.Distincția reprezintă o recunoaștere a realizărilor extraordinare ale unor persoane din Marea Britanie. Nicolae Rațiu, prin The Ratiu Family Charitable Foundation (RFCF), ajută grupurile dezavantajate din România.Nicolae Rațiu va primi această distincție la începutul acestui an, în cadrul unei ceremonii oficiale.