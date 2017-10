Firma lui George Naghi are datorii la stat de peste 2,5 milioane de euro

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Informații surprinzătoare despre afacerile lui George Naghi, mort dumincă într-un accident nautic. Firma Aldis are datorii la bugetul de stat de peste 2,5 milioane de euro. Un motiv în plus de emoții pentru cei aproximativ 1.500 de angajați ai fabricii de mezeluri, potrivit Realitatea.net. Peste 10 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro. Aceasta este suma pe care firma Aldis SRL , deținută de familia Naghi, o datorează statului. Peste 8 milioane de lei este doar datoria către bugetul de stat, iar aproape 1,5 milioane de lei ar fi trebuit să ajungă la bugetul asigurărilor sociale. Pentru recuperarea tuturor sumelor datorate s-a început, de altfel, procedura de executare silită.Situația economică dificilă prin care pare să treacă firma omului de afaceri mort duminică, într-un accident nautic, nu schimbă cu nimic impresia bună pe care George Naghi le-a lăsat-o foștilor săi angajați. "Am aprins lumânări, e tristețe normal..a fost patronul nostru, un om bun care ne-a ajutat să mâncam o pâine", a spus un angajat. Dacă muncitorii nu sunt foarte preocupați de situația financiară a familiei Naghi, prietenii omului de afaceri știu clar cine va conduce imperiul Aldis. Averea lui George Naghi, estimată la 28 de milioane de euro, va fi lăsată soției și fiicei acesteia, deși milionarul are doi moștenitori de sânge: doi copii cu fostele sale soții."Mai departe rămâne soția sa, o femeie deosebită, cu o capacitate managerială la fel de deosebită și care cred că va continua activitatea. Sper ca unitatea să nu intre în colaps", a declarat Vasile Nedelcu, senator de Călărași.Cei care l-au cunoscut pe Gheorghe Naghi spun că fiica din prima căsătorie îl mai ajuta pe tatăl ei în afaceri. În schimb, băiatul era împătimit al jocurilor de noroc."El e cam rătăcit așa. Îi plac jocuri de noroc. Nu e un om să ai bază pe el. Păi el o înlocuiește pe Gina care săraca stă toată ziua acolo".George Naghi lasă în urmă și multe proprietăți imobiliare. Milionarul și-a construit pe malul Dunării și o pensiune agroturistică în care a investit aproximativ 8 milioane de euro. Omul de afaceri mai avea peste 2.000 de hectare de teren agricol și ferme de oi și de vite.