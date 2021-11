Filmul „House of Gucci” a deranjat moştenitorii casei de modă

Lansat de doar o săptămână în Canada, filmul „House of Gucci”, al regizorului Ridley Scott, a deranjat moştenitorii celebrei case de modă, care au ameninţat casa de producţie că vor lua măsuri legale. Moştenitorii lui Aldo Gucci se plâng că nu au fost consultaţi şi că sunt prezentaţi în peliculă ca „nişte golani, ignoranţi şi nepăsători faţă de lumea din jurul lor”. Într-o scrisoare publică, membrii familiei Gucci anunță că-și rezervă dreptul de a lua măsuri legale pentru a-și proteja numele și imaginea, scrie The Guardian. Filmul este ecranizarea cărţii scrise de Sara Cay Forden, apărută în 2000 „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” (Casa Gucci: O poveste senzațională despre crimă, nebunie, strălucire și lăcomie - n.r.), care se bazează pe fapte reale întâmplate în familia Gucci de-a lungul celor 30 de ani de când brandul de modă de lux a fost vânat de membrii familiei şi nu numai. Scrisoarea se încheie prin a declara că filmul este o jignire. „Gucci este o familie care trăiește onorând munca înaintașilor săi, a căror amintire nu merită să fie tulburată pentru a pune în scenă un spectacol ce denaturează adevărul și le face o nedreptate personajelor”, spun moștenitorii lui Aldo Gucci. Deși în scrisoare se afirmă că „membrii familiei Gucci își rezervă dreptul de a acționa pentru a proteja numele, imaginea și demnitatea lor și a celor dragi”, în document nu se pomenește nimic concret de vreo acțiune în justiție, remarcă The Guardian. Cu tot scandalul creat în jurul său, filmul care-i are în prim plan pe Al Pacino, Lady Gaga, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto se bucură de succes atât la public, cât şi la critica de specialitate. Filmul a avut un buget de 75 de milioane de dolari şi după prima săptămână de când a intrat în cinematografele internaţionale a reuşit să aibă un box office de 34,9 milioane de dolari.