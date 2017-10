Fiica cea mare a lui Billy Bob Thornton va sta 20 de ani după gratii pentru crimă

Amanda Brumfield, fiica cea mare a actorului Billy Bob Thornton, a fost condamnată, ieri, de un tribunal din Florida, la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de moartea unei fetițe în vârstă de un an, aflată sub supravegherea ei, în anul 2008. Amanda Brumfield, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnată de tribunalul din Orlando în luna mai, după ce a fost acuzată de omor calificat.Fetița, Olivia Madison Garcia, a murit în octombrie 2008, în timp ce se afla în grija bonei sale, Amanda Brumfield, care a negat acuzația de omucidere, susținând că micuța s-a lovit la cap după ce a căzut dintr-un pătuț pentru copii, iar moartea ei a fost un simplu accident.Avocații apărării au sugerat faptul că acea cădere a agravat o rană mai veche a fetiței.Deși Amanda Brumfield a fost achitată de acuzațiile de crimă și abuz asupra unui minor, procurorii americani au spus că este "imposibil" ca o astfel de cădere (dintr-un pătuț pentru copii, n.r.) să provoace o fractură de nouă centimetri la baza craniului și o hemoragie cerebrală precum aceea care a fost descoperită după autopsie în creierul victimei, informează Mediafax.ro.Amanda Brumfield este fiica cea mare a actorului Billy Bob Thornton, provenind din prima lui căsătorie, cu Melissa Parish. Thornton nu are relații apropiate cu Amanda.Billy Bob Thornton a fost căsătorit de cinci ori și are patru copii cu trei femei diferite.Billy Bob Thornton a devenit cunoscut publicului larg prin rolurile negative pe care le-a jucat. Astfel, el a interpretat personaje precum Karl Childers, un criminal cu probleme mintale, în "Tăișul" (1996), Ed Crane, un frizer laconic și plictisit care dispune de o sumă de bani provenită din șantaj, în pelicula "Confesiunea unui anonim", și rolul negativ din filmul "Turnul de control", în care a jucat alături de fosta sa soție, Angelina Jolie. Thornton a câștigat, în 1997, un premiu Oscar pentru scenariul thrillerului "Tăișul".