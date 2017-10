Fetiţa care ŞOCHEAZĂ părinţii pe internet. Face orice ca să arate ca o păpuşă VIDEO

Fetița care ȘOCHEAZĂ părinții pe internet. Face orice ca să arate ca o păpușă VIDEO

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sub numele de utilizator Venus Angelic, minora postează pe Youtube ghiduri video pentru fanii care vor să arate ca ea. Fata seamănă identic cu păpușile moderne, cu machiaj și haine la modă, scrie Realitatea.net.Fetele care vor să arate ca ea sunt sfătuite - în videoclipuri urmărite de sute de mii de persoane - să poarte lentile de contact și să folosească o pudră specială de față și umbre albe pentru ochi.Pe pagina de Facebook a tinerei apar imaginile a sute de fete care au ales să arate precum "Venus Angelic".Venus Palermo are origini austriece, elvețiene și maghiare, dar studiază și japoneza, fetițele nipone fiind înnebunite după aceste păpuși moderne, care se îmbracă provocator. Într-unul dintre materialele filmate, fetița apare alături de mama ei, semn că aceasta din urmă își susține fata în această activitate.Ba chiar, într-un video purtând titlul "Insane Guy in Love", fata apare alături de mama ei, adolescenta purtând o conversație nepotrivită pe internet, cu un bărbat în vârstă de 24 de ani.La materialele video postate de adolescentă pe contul său de Youtube apar adesea comentarii cu tentă sexuală clară."Cred că, la vârsta de 15 ani, inocența este un lux pe care adolescenții nu și-l mai pot permite", spune Jacqueline Burt, autoare a blogului The Stir, dedicat mamelor."Cred că este de datoria noastră să le spunem copiilor noștri când ceea ce fac poate fi interpretat într-un alt fel decât își imaginează ei".