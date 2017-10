Fetele vor fi vaccinate împotriva cancerului de col uterin

Ştire online publicată Vineri, 29 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fetele din clasele a patra vor fi vaccinate, începând din această toamnă, împotriva cancerului de col uterin, în cadrul programului național de screening oncologic pe care Ministerul Sănătății îl va lansa la 1 octombrie, a anunțat, joi, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu. Potrivit demnitarului, programul de vaccinare pentru HPV (virus asociat cu 96 la sută din cancerele de col uterin) este planificat a se derula în cadrul campaniilor școlare de imunizare pentru grupa de fete de clasa a patra începând din toamna acestui an. „Screening-urile pentru diverse tipuri de cancer - colono-rectal, genito-mamar - fac deja preocuparea Ministerului Sănătății Publice. Din toamna acestui an va începe implementarea primului program organizat de screening pentru cancerul de col uterin. Femeile din grupa țintă între 25 și 64 de ani vor primi, eșalonat, invitația de participare la program, urmând ca în interval de trei ani să fie invitate la program toate femeile din această grupă de vârstă. Fondurile sunt deja alocate pentru acest an, iar programul este gândit ca unul multianual” , a adăugat ministrul Eugen Nicolăescu.