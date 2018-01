Femeie trasă sub metrou, după ce haina și geanta au rămas prinse în ușile trenului

31 Ianuarie 2018

O femeie a fost trasă sub o garnitură de metrou din Londra, după ce haina și geanta ei au rămas blocate în ușile trenului.Pasagerii au povestit îngroziți că au auzit țipetele femeii care striga după ajutor, după ce a fost trasă sub tren.Stația a fost închisă zeci de minute, iar toți pasagerii au fost evacuați, scrie metro.co.uk.”O femeie a căzut sub trenul nostru din stația Notting Hill Gate. Eram cu toții în lacrimi pentru că am crezut că a murit sub picioarele noastre. Dar ea trăiește, este blocată sub tren și țipă după ajutor. Am fost evacuați din tren”, a povestit un martor pe Twitter.