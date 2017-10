Femeia din Iran condamnată la moarte ar putea fi executată astăzi

Ştire online publicată Miercuri, 03 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O organizație pentru apărarea drepturilor omului a anunțat că femeia din Iran condamnată la moarte prin lapidare urmează să fie executată în zilele următoare, transmite FoxNews, citat de HotNews. Sakineh Mohammadi Ashtiani, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnată la moarte și își așteaptă executarea sentinței în Tabriz după ce „a mărturisit” că a comis adulter și că a fost implicată într-o crimă. Potrivit Minei Ahadi, reprezentanta grupului International Committees Against Execution & Stoning, surse din Iran susțin că autoritățile din Teheran au dat „undă verde” conducerii închisorii din Tabriz pentru a o executa pe Ashtiani. Sentința ar putea fi dusă la îndeplinire chiar astăzi, însă nu se știe metoda prin care va fi executată femeia. Ahadi a cerut guvernelor străine să facă presiuni asupra autorităților din Iran pentru a anula execuția. În plus, International Committees Against Execution & Stoning a îndemnat opinia publică din Iran și din străinătate să protesteze marți și în următoarele zile, pentru a atrage atenția asupra cazului și a determina eliberarea lui Ashtiani, precum și a fiului acesteia și avocatului ei, dispăruți de câteva săptămâni. Sakineh Mohammadi Ashtiani a fost condamnată la moarte după ce „a mărturisit” că a comis adulter și că a fost implicată într-o crimă. Avocatul femeii a declarat că procesul la care a fost supusă Ashtiani a fost unul injust, iar condamnarea falsă. Numeroase guverne din întreaga lume și organizații pentru apărarea drepturilor omului au condamnat sentința impusă de judecătorii iranieni.