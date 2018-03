Femeia care ”a fost în Iad” în timpul morții clinice povestește muritorilor ce se întâmplă acolo

Ştire online publicată Duminică, 04 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

O tanara din Ecuador sustine ca, in cele 23 de ore cat a stat in moarte clinica, a vazut Iadul! Pe care l-a și descris.Angelica spune ca a acolo a zarit o femeie inconjurata de flacari, care implora mila divina, dar si mai multe personalitati, printre care Michael Jackson si Papa Ioan Paul, scrie BZI.ro.Angelica Elizabeth Zambrano Mora are 18 ani si a marturisit ca a fost luata de Iisus pentru a vedea Iadul si Cerul, viziuni ale extazului si Apocalipsa.El a spus:” Iti voi arata o anumita parte a Iadului ” si m-a dus intr-un loc in care puteam observa o femeie care era inconjurata de flacari, foarte chinuita si tipa cersindu-i mila lui Dumnezeu.El i-a facut semn cu mana si mi-a spus: „Fiica mea, femeia pe care o vezi acolo, inconjurata de flacari, este Selena”. Selena Quintanilla-Pérez a fost cantareata americana, compozitoare, purtator de cuvant, model, actrita si designer de moda.Mai mult decat atat, fata spune ca Iad se mai aflau Papa Ioan Paul al II lea si cantaretul Michael Jackson.Papa se afla in Iad pentru ca nu credea in existenta lui, iar Jackson a anuns acolo pentru ca nu a crezut in Dumnezeu in timpul vietii, a sustinut Angelica, in memoriile ei, bazate pe aceasta experienta.Papa se afla in Iad pentru ca nu credea in existenta lui, iar Michael Jackson a ajuns acolo pentru ca in timpul vietii sale nu a crezut in Dumnezeu si i se inchina Satanei.Ea a mai spus ca a vazut si torturi cumplite la care erau supuse sufletele osandite:Dintr-o data, m-am uitat departe si am vazut un numar mare de demoni care varsau un fel de ploaie.L-am intrebat pe Domnul: „Ce este ceea ce vad eu?” Am crezut ca ploua cu adevarat, dar ma uitam la oamenii in flacari fugind de ploaie si strigand: „Nu! Ajuta-ma, Doamne!”, a mai afirmat aceasta.