Fată sau băiat?

„Este fată sau băiat?” – este primul lucru la care se gândesc viitorii părinți. De foarte multe ori, atunci când gravida merge la un ecograf, prima întrebare se referă la sexul micuțului. Preferința privind sexul noului membru al familiei este determinată de mai mulți factori care țin de concepțiile și experiențele anterioare ale fiecărui om. Sunt familii care își doresc un băiat pentru a duce numele mai departe. Alți părinți se gândesc la relația pe care ar putea s-o aibă cu copilul lor și, în funcție de modelele pe care le au în jur sau le-au cunoscut în trecut, spun poate că este mai bine să ai o fată, pentru că e mai blândă și mai apropiată de părinți și îi va sprijini la bătrânețe sau că e mai bine să fie băiat, pentru că va fi mai puternic, se va descurca singur în viață și va putea să ajute familia când va fi adult. Din punct de vedere genetic, tatăl este cel care determină sexul copilului. Dacă spermatozoidul care va fecunda ovulul conține cromozomul X se va naște o fetiță, iar dacă el va conține cromozomul Y se va naște un băiețel. Ginecologul Viorel Cristurean ne-a spus că sexul viitorului copil depinde în mare parte de particularitățile ovulului care rezistă 24 de ore în căile genitale, dar și de cromozomi. „Cromozomii x sunt mai lenți, dar mai rezistenți. Astfel, dacă contactul are loc de trei zile înainte de ovulație sunt șanse mari ca sexul copilului să fie feminin, însă dacă contactul sexual are loc în perioada ovulației, spermatozoizii purtători de y vor stabili că micuțul va fi de sexul masculin”, spune specialistul. Sunt femei care, după ce rămân însărcinate, spun că știu cu certitudine sau, mai bine zis, simt că au în burtică un băiețel sau o fetiță. Acest lucru nu este demonstrat științific și probabil că este izvorât tocmai din dorința de a avea băiat sau fată. Femeile însărcinate spun adesea că își visează copilul înainte să se nască. Se întâmplă rar ca atunci când bebele nu este băiețel sau fetiță, cum și-ar fi dorit, unul dintre parteneri sau ambii să îl respingă sau să aibă sentimente contradictorii în ceea ce îl privește. Chiar dacă acest lucru se manifestă în timpul sarcinii, momentul în care îl ții pentru prima dată în brațe te copleșește și uiți că ți-ai fi dorit ca fetița din brațele tale să fie băiat atunci când conștientizezi faptul că depinde în totalitate de tine. Copilul are un temperament înnăscut, dar depinde de părinți cum își va dezvolta caracterul. Medicii recomandă ca în timpul sarcinii să se facă ecografii periodice pentru evaluarea sănătății fătului. Cel mai devreme, ne spune dr. Viorel Cristurean, sexul copilului se poate stabili după 16 săptămâni de sarcină, însă acest lucru depinde și de tipul de ecografie.